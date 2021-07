Odobreni poticaji za 1943 vozila, najtraženiji su bili najjeftiniji strujići

Program poticanja energetski učinkovitih vozila, kojeg provodi Fond za zaštitu okoliša, ove je godine rezultirao rezervacijom sredstava za 1943 vozila, od čega je 1785 električnih, 157 plug-in hibridnih te jedno vozilo na ukapljeni prirodni plin. 1294 od tih vozila su osobna vozila M1 kategorije. Nadalje, 988 vozila rezervirano je za pravne, a 955 za fizičke osobe.

Najviše kupaca je iz Zagreba i Splitsko-dalmatinske županije. Konkretno, 554 energetski učinkovitih vozila stići će u Splitsko-dalmatinsku županiju, a 517 u Grad Zagreb. Na trećem mjestu po broju odobrenih poticaja je Primorsko-goranska županija u kojoj će biti 169 novoregistriranih električnih i plug-in hibridnih automobila. Slijedi Zagrebačka županija sa 106 vozila, pa Osječko-baranjska u kojoj mjesto prebivališta imaju 94 osobe koje vozilo kupuju uz državni poticaj, pa Istarska županija u koju dolazi 90 novih energetski učinkovitih vozila...

U ovogodišnjoj rundi poticaja, najprodavanije vozilo je Renault Twingo electric s čak 433 naručena primjerka. Twingo E-Tech electric bez poticaja stoji od 140.800 kuna, pa se uz poticaj u visini do 40% cijene ovaj električni gradski automobil snage 82 KS te s dometom od 190 kilometara mogao kupiti za oko 85.000 kuna. Na drugom je mjestu električni moped ZAP E-Fun E2Go 2000W, kojega uz poticaje kupuje 384 građana.

Na trećem je mjestu model Renaultove sestrinske marke – električni gradski automobil Dacia Spring. Spring je na naše tržište stigao taman pred raspisivanje javnog natječaja za poticaje po cijeni od 133.333 kn, što znači da ga se uz poticaje moglo kupiti za oko 80.000 kn. Slijede Tesla Model 3 Long Range (76 primjeraka), Volkswagen ID.4 Pro Performance (46 vozila), Tesla Model 3 Standard Range+ (36), Audi Q4 40 e-tron (31), Volkswagen ID.3 Pro (29), Škoda Enyaq iV 60 (26 vozila), Renault Kangoo Electric (23).

Program sufinanciranja „Vozimo EKOnomično” Fond provodi od 2014. godine te je do 2020. godine osigurao 235 milijuna kuna za aktivnosti poticanja čistijeg transporta. Ove je godine promijenjen način prijavljivanja i provedbe sustava poticaja, a veći je i raspoloživi iznos. U dva dosadašnja javna poziva – za građanstvo i za tvrtke – ukupno je bilo na raspolaganju 90 milijuna kuna. Uz još 15 milijuna kuna za javni sektor, ovogodišnji budžet Fonda namijenjen poticajima za energetski učinkovitija vozila iznosi 105 milijuna kuna.

Ove su se godine prijave građana zaprimale na više od 260 prodajnih mjesta, u što je bilo uključeno 45 zastupnika vozila s 86 marki i čak 499 modela vozila. Na stranici vozimoeko.fzoeu.hr nalazio se popis svih modela vozila s osnovnim informacijama te lokacijama na kojima se moglo obaviti kupnju, a informacija o dostupnim sredstvima bila je dostupna u realnom vremenu.

Svakako je to velik pomak u odnosu na prethodne godine kada je svijetom poticaja vladao tzv. najbrži prst, te je raspoloživi novac bio razgrabljen u dvije-tri minute. Sada je ipak trajao nekoliko sati, a ni to nije bilo konačno, jer novi sustav prijavljivanja za poticaje podrazumijeva uplatu pologa. Tako se ‘u igru’ naknadno vratio dio novca, onaj dio za koji građani nisu uplaćivanjem pologa dokazali ozbiljnost svoje prijave.

Nakon programa provedenog za građane i tvrtke, objavljen je i javni poziv namijenjen javnom sektoru. Taj je poziv vrijedan 15 milijuna kuna, a potencijalni korisnici će se Fondu prijavljivati putem e-sustava za prijavu. Mogu se prijaviti lokalne i regionalne samouprave, tijela državne uprave, javne ustanove, trgovačka društva u javnom sektoru…

Na raspolaganju će im biti do 40% vrijednosti vozila, odnosno maksimalno do 400.000 kuna bespovratnih sredstava. Iznimku čine javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima ili parkovima prirode, koje će za tzv. „turistička vozila“ namijenjena prijevozu putnika i/ili tereta unutar parka moći dobiti i do 80% odnosno maksimalno do 2 milijuna kuna. Zaprimanje prijava na ovaj poziv započinje u četvrtak, 15. srpnja, od 9 sati.