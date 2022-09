Zlatni paratriatlonac: Trkački kamp je sjajna stvar, uključite se

Da onaj tko ima volje nađe i načina uvelike dokazuju članovi Udruge osoba s amputacijom udova Zagreba i Zagrebačke županije (UAZ) koji će ovaj vikend sudjelovati u Trkačkom kampu Start. Anu Sršen, Marka Uležića, Ivana Ćosića i Antuna Bošnjakovića amputacija donjih ekstremiteta nije spriječila da se nastave baviti onime što vole, a to je sport. Cilj je UAZ-a pak poboljšanje života osoba s amputacijama te unapređenje liste pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, na kojoj ih je, kažu u udruzi, 40 posto zastarjelo.

Dokazujem svojim primjerom

– Trkačkim kampom, među ostalim, želimo potaknuti pozornost na lošu opskrbu HZZO-a najpotrebnijim pomagalima. Također se trudimo inspirirati ljude s amputacijama na aktivno bavljenje tjelesnim aktivnostima – kaže Ana Sršen, jedna od organizatorica. Članica je udruge od samog početka, a prvi je Trkački kamp organizirala prije četiri godine. Od tada aktivno sudjeluje i pomaže onima koje je zadesila slična ili ista sudbina kao i nju. Rođena je s tumorom kosti, radi čega joj je amputirana lijeva noga. Tada je imala 13 godina, a najstrašnije joj je bilo, kaže, kada je pomislila da više nikada neće moći trčati.

– U Hrvatskoj kada postanete osoba s amputacijom, ako je sami ne zatražite, ne dobijete ni psihološku pomoć. Udruga uspijeva to nadomjestiti uz pomoć psihoterapeutkinje i profesorice s Filozofskog fakulteta Meri Veselić – napominje Sršen.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL 13.05.2018., Zagreb - Udruga osoba s amputacijom udova Grada Zagreba i Zagrebacke zupanije te vodeca svjetska tvrtka za razvoj i proizvodnju ortopedskih pomagala Ottobock prvi puta u Hrvatskoj organizirali Trkaci kamp START. "nZajednicki trening vodio je poznati hrvatski kondicijski trener Mario Mlinaric. "nPhoto: Zarko Basic/PIXSELL

Marko Uležić iz Pule imao je 15 godina kada mu je nakon nesreće amputirana lijeva potkoljenica. Prije tri godine postao je ambasador tvrtke Ottobock Adria, a od tada sve svoje aktivnosti uspješno izvršava njihovim protetičkim stopalom Challenger. Sad će se prvi put priključiti Trkačkom kampu.

– Volim motivirati ljude i sretan sam što mogu pokazati da je život ljepši uz sport. Smatram da prema svemu u životu, što god to bilo, treba imati pozitivan stav. Ja sam sebe našao u sportu i poslu medicinskog tehničara u bolnici kojim motiviram pacijente i pokazujem im svojim primjerom da se teškoće mogu prevladati. Uz to se cijeli život bavim sportom i to je za mene ispušni ventil – kaže Uležić.

Dosad se kao osoba s amputacijom upustio u sportove kao što su rukomet, bacanje koplja i ronjenje, a prošle si je godine, ističe, za cilj postavio sprint na 100 i 200 metara na Paralimpijskim igrama u Parizu 2024. U takvoj je utrci srušio hrvatski rekord koji planira poboljšati.

Prije gotovo 20 godina, kao pješak, Ivan Ćosić stradao je u prometnoj nesreći, nakon čega mu je amputirana lijeva potkoljenica. Danas se aktivno bavi sjedećom odbojkom u Invalidskom odbojkaškom klubu Zagreb, gdje radi i kao tajnik. Član je UAZ-a od njezina osnutka i redovito sudjeluje u Trkačkom kampu. Također je ambasador Ottobocka i korisnik njihova pomagala Challengera koji mu je, govori, znatno poboljšao kvalitetu života.

Višegodišnji član udruge je i Toni Bošnjaković, parabiatlonac i parabiciklist koji je s posebnim modelima proteza, kaže, postigao svoje najbolje rezultate. Tako je prvi put u povijesti u Hrvatsku donio međunarodnu medalju iz parabiatlona, a u paratriatlonu osvojio je zlato i dvije bronce.

– Mislim da je Trkački kamp veličanstvena stvar koje, nažalost, u trenutku moje nesreće nije bilo. Kad sam izgubio obje noge, nisam ni sanjao da će mi jednoga dana ovakva manifestacija znatno olakšati život – priznaje Bošnjaković, koji je prije osam godina u nesreći izgubio obje noge.

Vježbanje, druženje, pozitiva

U kampu će sudjelovati i kondicijski trener i magistar kineziologije Mario Mlinarić, koji se već godinama uključuje u slične akcije kao promotor sporta i zdravlja.

– Osobe koje imaju određenu amputaciju moraju znatno više trenirati od prosječnih, zdravih osoba. Trening je spoj funkcionalne i motoričke sposobnosti, što u slučaju amputacije nije nimalo jednostavno. Za mene su ti ljudi heroji i iznimno mi je drago što ću i ove godine imati priliku motivirati ljude na bavljenje fizičkom aktivnošću. Ovo će biti odličan spoj sporta uz druženje i pozitivnu energiju, a cilj je da svi počnemo cijeniti svoje zdravlje te da nam zdrav život postane navika – kaže Mlinarić.

Danas će 21 osoba s amputacijom uz pomoć ortopedskih tehničara iz Ottobocka isprobavati protetička pomagala, nakon čega će s kineziologom vježbati u Atletskoj dvorani Zagreb na Velesajmu. Sutra će pak od 10 do 12 sati naučene vještine moći pokazati na sportskom poligonu na Jarunu, na košarkaškom igralištu kod Malog jezera. Manifestaciji se mogu pridružiti svi, a osobe s amputacijom imat će priliku isprobati i potkoljenična pomagala posebno dizajnirana da mogu podnijeti velika opterećenja i ona tehnološki složenija s mikroprocesorskim koljenima.