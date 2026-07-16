Živio bi u Brezovici ili Podsusedu, za savjet pitao Zagrepčane: ‘Ako imaš automobil…’

Jedno je naselje na dalekom zapadu Zagreba, drugo na krajnjem jugu. Zajedničko im je što su na periferiji grada i imaju mnoštvo zelenila, no razlika je u dostupnim sadržajima, prometu i stilu života. Živjeti u Podsusedu–Vrapče ili Brezovici, pitao je za savjet druge Zagrepčane jedan korisnik Reddita, a oni su mu dali svoja objektivna mišljenja o oba naselja.

– Koje je mjesto bolje između ova dva za obiteljski život? Ima li prirode okolo, kakva je povezanost s gradom, ima li trgovina? Svaki savjet je dobro dosao – upitao je.

Obje četvrti imaju svoje prednosti i nedostatke, odgovorili su mu Zagrepčani. Podsused–Vrapče ima više sadržaja i bolje je prometno povezan, ali Brezovica je mirnija, bogatija zelenilom i stvara opušteniju atmosferu za obiteljski život. – Definitivno Podsused - Vrapče, meni najbolje Gajnice. Pravi obiteljski kvart, pun zelenila i parkova na svakom čošku. Na 10 minuta hoda imaš sve što ti treba – poštu, dom zdravlja, plac, mali Konzum i Spar, veliki Konzum i Lidl, dva DM-a, Müller, super pekare, banke, knjižnicu, vrtiće, 2 osnovne škole, hrpu autobusnih linija s kojima si za 15 minuta (u normalnim prometnim uvjetima) na Črnomercu, a za izbjegavanje jutarnjih gužvi imaš vlak s kojim si za 12 minuta na Glavnom. Iznad kvarta zelenom magistralom za čas dođeš do Ponikvi, staze do planinarskog doma Glavice. Ima također i super, lagana staza do slapa Sopot. Na 10 minuta autom imaš i City West, Z Centar, King Cross, Family Mall, Bauhaus, Pevex i Emmezettu – poručila je osoba koja je "navijač" zapadnog dijela Zagreba.

Neki su istaknuli da je za ugodan život u Brezovici važno o kojoj je lokaciji riječ. – U Brezovici ti ovisi gdje si, stanica ti može biti poprilično daleko. Kvart je velik i sastoji se od više manjih "kvartova". Ja sam živjela u naselju Goli Breg i imala sam bus blizu. S autom si za 10 min kod Arene. Mislim, ima i nekih lošijih strana, ali generalno meni je bilo tamo super. Imala sam "svoju" turu po kojoj sam šetala, prirode ne manjka. Oko Arene imaš više trgovačkih centara pa možeš sve tamo obaviti nakon posla. To da smo Konzum dobili tek prošle godine ne igra neku preveliku ulogu. Za manje stvari nam je bio OK lokalni dućan – poručila je još jedna osoba.

Drugi su napomenuli da je Brezovica dobar odabir, ako imaš automobil. – Javni prijevoz do grada je muka, ostalo je skroz OK. Priroda okolo svodi se na poljoprivredne parcele. Imaš gdje prošetati psa, ali tipa da bi napravio piknik, malo je teže. Možda uz Lomnicu ili slično. Tu su bolji Kupinečki Kraljevec ili Dragonožec jer možeš do šume, a šuma je top. Uzmi u obzir i da je Brezovica ogromna, nije isto jesi li blizu škole ili na kraju Drežnika. Cijene su brutalne zadnjih godina. Meni je bilo preskupo pa sam sad pored Velike Gorice – komentirao je jedan korisnik mreže.

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje