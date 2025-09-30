ZFF putuje diljem Hrvatske: Na repertoaru i ovogodišnji kandidat za Zlatna kolica

Zagreb Film Festival (ZFF) otputovat će u brojna hrvatska kina u sklopu inicijative "ZFF putuje". Publiku u dvoranama članica Kino mreže očekuje niz zapaženih ostvarenja među kojima su i venecijanski laureat "Sretni praznici" palestinskog redatelja Scandara Coptija, pobjednik Berlinalea "Snovi" Daga Johana Haugeruda, animirani film "Divljaci" Claudea Barrasa te novi uradak Nikole Ležaića "Kako je ovdje tako zeleno?".

Postavljajući u središte radnje arapsku obitelj u Haifi, dinamična panoramska drama "Sretni praznici" ovjenčana nagradom za najbolji scenarij u programu Horizonti Venecijanskog filmskog festivala, otkriva pukotine sve složenijih društvenih podjela, do najintimnijih i najpodmuklijih linija rasjeda. Režiju filma koji se lani natjecao za ZFF-ova Zlatna kolica potpisuje nagrađivani palestinski redatelj i vizualni umjetnik Scandar Copti, čiji je prvijenac "Ajami" bio nominiran za Oscara u kategoriji najboljeg filma na stranom jeziku.

Na ZFF se ove godine vraća norveški redatelj i književnik Dag Johan Haugerud, čije će novo ostvarenje biti prikazano u sklopu programa Ponovno s nama. Snovi, pobjednički film ovogodišnjeg Berlinalea, treći je naslov autorove trilogije koju čine i Seks te Ljubav (ZFF 2024.). Ovaj nježan, svjež spoj filma o odrastanju i transgeneracijske obiteljske drame, čija se teen protagonistica zaljubljuje u svoju novu profesoricu, ujedno je posveta užicima književnosti i umijeću pripovijedanja.

Nakon nagrađivanog filma "Moj život kao tikvica" švicarski autor Claude Barras isporučuje novu dirljivu animiranu priču. Divljaci, dio ZFF-ova programa KinoKino namijenjenog najmlađoj publici, gledatelje odvode u bespuća prašume na Borneu, koju od deforestacije pokušava spasiti skupina lokalaca predvođena djevojčicom Kériom. Noseći snažnu ekološku poruku, Divljaci su – kao i prethodni, za Oscara nominiran Barrasov film – snimljeni u tehnici lutka-filma.

Nastalo u koprodukciji s Hrvatskom (Nukleus Film), introspektivno metafilmsko ostvarenje "Kako je ovdje tako zeleno?" kroz osobnu priču s autobiografskim elementima, ispričanu kroz mnogo nježnog humora, tematizira složeno nasljeđe post-jugoslavenske realnosti, koju je redatelj Nikola Ležaić ocrtao i u svojoj nagrađivanoj debitantskoj uspješnici Tilva Roš. "Kako je ovdje tako zeleno?, dobitnik je triju pulskih Zlatnih arena u kategoriji manjinskih koprodukcija, a na ZFF-u će se natjecati za Zlatna kolica.

O dobitniku te nagrade u kategoriji dugometražnog filma odlučivat će njemački filmski kritičar i producent Meinolf Zurhorst, talijanski filmski kustos i producent Nicola Marzano, dugogodišnji ravnatelj filmskog odjela londonskog Instituta suvremenih umjetnosti (ICA), te bosanskohercegovačka redateljica Una Gunjak (Ekskurzija – ZFF 2023.), čiji je kratki film "Kokoška" 2014. osvojio prestižnu Europsku filmsku nagradu. Gunjak će u sklopu ovogodišnjeg ZFF-a održati i masterclass u kojem će govoriti o svojoj filmskoj poetici, s fokusom na rad s djecom i naturščicima.

O dobitniku Zlatnih kolica u kratkometražnoj međunarodnoj konkurenciji i u programu Kockice odlučivat će redateljica Sara Alavanić, lanjska laureatkinja Kockica, ravnatelj Međunarodnog filmskog festivala Oslo/Fusion Bård Ydén te nagrađivani hrvatski dokumentarist Ivan Ramljak, jedan od selektora Međunarodnog filmskog festivala u Rotterdamu. Jednom od filmova u natjecateljskom programu Ponovno s nama, koji okuplja nova ostvarenja ZFF-ovoj publici dobro znanih autorica i autora, pripast će Zlatni bicikl, o čemu će odlučiti producentica Tina Tišljar, redatelj Bruno Anković (Proslava – ZFF 2024.) te spisateljica, scenaristica i filmska redateljica Dora Šustić.

Zagreb Film Festival održava se od 10. do 16. studenoga uz podršku Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo, Hrvatskog audiovizualnog centra, Kreativne Europe – potprograma MEDIA, Zaklade Kultura nova i Turističke zajednice grada Zagreba.