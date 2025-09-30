Naši Portali
KAKO BI PRUŽILI PODRŠKU

Po klupicama diljem Zagreba ljudi ostavljaju deke: Razlog će vas dirnuti

Autori: Tajana Josipović, Večernji.hr
30.09.2025.
u 12:00

Pokrenuli su pilot projekt 'Deka za beskućnika' kako bi pružili podršku osobama koji žive na ulici

Svjetski dan beskućnika obilježava se 10. listopada, a inicijativa Od ❤️ do ❤️ za beskućnike i potrebite pokrenula je pilot projekt "Deka za beskućnika" kako bi pružili podršku osobama koji žive na ulici. 

"Naš doprinos obilježavanju tog dana predviđen je kao humanitarno druženje s beskućnicima i gostima pod nazivom 'Klupa je siguran krevet' uz podjelu toplog obroka, kolača, deka, kabanica i koncert dječjeg zbora 'Kikići, genijalci i slavuji'. Najavili smo određene aktivnosti i zamolili građane da sudjeluju, te sada molimo, uključite se u pilot projekt te na klupama na kojima viđate beskućnike, ostavite deku zamotanu u kabanicu ili najlon s porukom.

Molimo vas, pošaljite nam fotku i lokaciju. Mi ćemo još nekoliko dana ostavljati deke po gradu, a vidimo se 10. 10. u 18.30 h na Glavnom kolodvoru kod stare lokomotive, kao i prošle godine", stoji u objavi u Facebook grupi
Svjetski dan beskućnika Zagreb

