Zdravo voće i povrće zagrebački đaci jedu već dvije godine: U škole su plasirali 140 tona ekoloških namirnica

Ujutro kefir i ražena štangica, zapečena tjestenina sa sirom i šunkom za ručak, a za užinu jabuka iz ekološkog uzgoja. Tako izgleda jelovnik učenika OŠ Alojzija Stepinca, koja je među 31 obrazovnom ustanovom uključenom u gradski pilot-projekt ekološke hrane u osnovnim školama za čiju je provedbu iz proračuna izdvojeno 1,5 milijuna eura. Djeca su oduševljena, kazali su nam, a voće koje je prije često završavalo u otpadu sada se pojede do zadnjeg komada.

– Primjećujemo da se baca puno manje hrane i da učenici s veseljem jedu voće i povrće iz ekouzgoja. Često komentiraju da im je ukusnije, a i sama spoznaja da jedu nešto zdravo ih motivira – istaknula je rehabilitatorica Matea Kuleš. Đaci su zahvaljujući projektu, dodala je, postali svjesniji značenja pojma eko pa su tu temu povezali i s nastavom. – Na satu razrednika razgovaraju o prehrani, o tome što jedu i zašto je važno birati nutritivno bogatije namirnice. Imaju, naravno, i svoje želje, često one manje zdrave, ali sve više razumiju zašto su ove promjene dobre – istaknula je.

Projektom su zadovoljni i domaći proizvođači, a jedan od njih je OPG Novak iz Gornje Dubrave. – Izvrstan je to način za plasiranje naših proizvoda i nadamo se da će potaknuti i druge da se okrenu ekološkome uzgoju – rekla je Mateja Novak. Navela je i kako su zbog povećane potražnje morali proširiti proizvodnju. – Imamo širok spektar povrća, pedesetak kultura, a u škole plasiramo rotkvice, blitvu, cvjetaču, mahune i krastavce. Ljudi sve više cijene ekološke proizvode, a i potražnja stalno raste. Na godišnjoj razini proizvedemo od 40 do 50 tona, što je oko pet posto ukupne domaće proizvodnje ekološkog povrća – objasnila je. OPG danas raspolaže s oko 2500 kvadrata zaštićenog prostora i hektar i pol vanjskih površina, a sve više ulažu u širenje i modernizaciju. – Interes raste, a kada vidiš da tvoja roba završava u školama, to je poseban osjećaj – kazala je M. Novak. Istaknula je i kako im je projekt dobro došao jer osigurava stabilnije tržište, osobito za kulture koje bi obično teže plasirali, a s Gradom su u sklopu programa dogovorili isporuku oko pet tona povrća.

Da je riječ o jedinstvenom projektu u Hrvatskoj, naglasila je i njegova voditeljica Sonja Karoglan Todorović, direktorica Ekološkog instituta Ecologica. – Grad Zagreb je prvi i zasad jedini u zemlji sustavno uveo ekohranu u škole putem javne nabave. Uspostavili smo cijeli sustav, od analize tržišta i pronalaska proizvođača do isporuke. U dvije godine, koliko projekt traje, nabavljeno je oko 140 tona ekoloških namirnica, a sudjeluje 31 škola s oko 15 tisuća učenika – istaknula je. Cilj je, dodala je, u školskim jelovnicima postupno povećati udio ekoloških namirnica na 15 posto. – Već sada je 97 posto proizvoda hrvatskog podrijetla, a imamo proizvođače s područja metropole te Zagrebačke i još četiri županije. Time ne osiguravamo samo zdravije obroke, nego i otvaramo tržište domaćim ekoloških proizvođačima, koji zbog ovog projekta već planiraju proširenje proizvodnje – kazala je S. Karoglan Todorović.

Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec istaknula je i kako on savršeno objedinjuje društvene i zelene ciljeve. – Riječ je o čistom "win-win" projektu: djeca jedu zdravije, a domaći proizvođači dobivaju sigurno tržište. Trenutačno je obuhvaćena petina osnovnih škola, a cilj je postupno uključiti sve, a potom i zagrebačke vrtiće te druge ustanove – zaključila je D. Dolenec na seminaru, na kojemu su predstavljeni rezultati pilot-projekta.