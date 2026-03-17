Grad daje dvorane za jogu besplatno, a Zagrepčanima rođendane naplaćuje i do 691 eura: ‘To je sramota’

Stranka Fokus upozorila je na, kako tvrde, neprihvatljivu praksu naplate korištenja prostora mjesne samouprave u Zagrebu putem gradske aplikacije "Prostori mjesne“, zbog koje građani za nekoliko sati korištenja dvorana moraju izdvojiti i više stotina eura. Prema njihovim navodima, dok Grad Zagrepčanima naplaćuje i do 600 eura za nekoliko sati korištenja prostora, zapisnici sa sjednica mjesnih odbora pokazuju da se isti prostori udrugama često dodjeljuju besplatno za različite programe poput joge, aerobika, plesa ili sličnih aktivnosti koje se potom građanima naplaćuju kroz članarine.

– Smatram da je sramota da građani moraju platiti preko 500 eura za nekoliko sati korištenja naše dvorane, a oni ili njihovi roditelji su gradili ovaj dom. Grad mora ovu praksu ukinuti – poručila je Vlatka Pažin, članica Vijeća Mjesnog odbora Gornji Stenjevec. Na sličan problem upozoravaju i u Mjesnom odboru Horvati, gdje kažu da su iznosi koje aplikacija izračunava za korištenje dvorane za obiteljska okupljanja potpuno neprihvatljivi.

– Stvarnost u Horvatima je sramotna. Za nekomercijalno korištenje dvorane – dakle za dječje rođendane, krstitke i obiteljska okupljanja mještana – službena aplikacija Grada Zagreba izbacuje izračun od nevjerojatnih 691 euro za samo šest sati korištenja. Društveni dom Horvati izgradili su sami mještani svojim radom i odricanjem kroz samodoprinos. Taj je prostor predan Gradu na upravljanje u punom povjerenju da će služiti kao srce naše zajednice – istaknuo je Vjekoslav Palijaš, predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Horvati. Dodaje kako su mještani ogorčeni jer Grad, tvrdi, danas isti taj prostor iznajmljuje po cijenama koje su nedostižne prosječnoj obitelji, dok se pritom ignoriraju i zaključci vijeća mjesnog odbora.

Mjesni odbor Horvati i Gradska četvrt Brezovica već su uputili zahtjev Gradu Zagrebu da se cijene najma za građane smanje, no, kako navode, na taj zahtjev do danas nisu dobili odgovor. Istodobno, u Gornjem Stenjevcu predložili su da se korištenje doma za građane naplaćuje simbolično, primjerice oko 50 eura po terminu, kako bi prostori ostali dostupni lokalnoj zajednici.

Na isti problem upozoravaju i u Donjoj Dubravi. – Nedopustivo je da građani za korištenje prostora koji su izgrađeni radom i novcem lokalne zajednice danas moraju plaćati stotine eura. Prostori mjesne samouprave trebali bi biti mjesto okupljanja mještana i života zajednice, a ne prostor koji si prosječna obitelj ne može priuštiti za obiteljsko slavlje ili okupljanje – poručio je Mario Kolar, predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Čulinec. U Fokusu poručuju kako prostori koji su izgrađeni radom i novcem lokalne zajednice moraju ostati dostupni upravo tim građanima. Smatraju da domovi mjesne samouprave trebaju biti mjesta okupljanja i društvenog života, a ne skupa usluga koju si mnoge obitelji više ne mogu priuštiti.