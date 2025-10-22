Crveni križ u Zagrebu otvoreni novi i modernizirani prostori Edukacijskog centra

Povodom obilježavanja 147.rođendana Hrvatskog Crvenog križa (HCK), u srijedu su otvoreni novi, modernizirani prostori Edukacijskog centra namijenjenog za djecu i mlade. ''Ovaj edukacijski centar jedinstven je koncept u svijetu kojeg je patentirao Hrvatski Crveni križ, odnosno grupa ljudi koji su imali viziju dati našim najvrijednijim članovima društva, djeci i mladima, priliku da mogu prepoznati dobrotu, poticati je i svojim primjerima širiti dalje prema svojim obiteljima, prijateljima i društvu'', kazao je izvršni predsjednik HCK-a Robert Markt tijekom otvaranja centra.

Edukacijski centar Hrvatskog Crvenog križa počeo je s radom 2018. godine, kroz njega je do danas prošlo gotovo 12 tisuća učenica i učenika srednjih škola te viših razreda osnovnih škola. Prvenstvena mu je namjena provedba interdisciplinarne terenske nastave, a osim pružanja prve pomoći i priprema za izvanredne situacije, obrađuju se i druge teme poput socijalne inkluzije, prevencije trgovanja ljudima, razvoj demokratske kulture, pritisak vršnjaka te stereotipi i predrasude.

''Nama je važno da ne budemo prepoznati samo po nekim aktivnostima kao što je darivanje krvi, već da pokažemo i one druge aktivnosti koje svakog dana radimo kako bi to približili novim generacijama djece i mladih'', dodao je Markt. Ravnateljica Agencija za odgoj i obrazovanje Katarina Milković naglasila je važnost volonterstva, empatije i humanosti u vremenima kada se društva suočavaju s brzim promjenama i izazovima.

''Upravo smo te vrijednosti dužni donositi u učionice. Modernizirani edukacijski centar bit će prostor učenja, razmjena iskustava i razvoj novih ideja koje će unaprijediti sustav pomoći i solidarnosti u cijeloj zemlji'', kazala je. Osim učenika, u edukacijama Hrvatskog crvenog križa također sudjeluju brojni liječnici i sestre hitne pomoći, rekla je ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maja Grba Buljević.

''Svi smo svjesni da su kod hitnih situacija prve tri do pet minuta ključne za preživljavanje. Ako se onaj tko se prvi nađe na licu mjesta ne snađe i ne uradi sve kako treba, sve je kasnije puno teže. Dugi niz godina surađujemo s HCK-om i svaki se put iz te suradnje stvori nešto dobro i poticajno za cijeli sustav'', poručila je Grba Buljević.