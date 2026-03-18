Stadion na zapadu Zagreba trebao je biti dovršen još lani. Što je sve kočilo projekt od 44 milijuna eura?

Novi stadion u Kranjčevićevoj pomalo dobiva svoje konkretne obrise, a kako se može vidjeti na fotografijama fotoreportera Pixsella te snimki uhvaćenih dronom, radovi lijepo napreduju. Prema planovima, završetak radova očekuju se krajem 2026. godine, a prve utakmice na novom igralištu mogle bi se odigrati već u drugom dijelu sezone 2026./2027.

No, vratimo se u 2023. godinu, kad su se rušenje stadiona na Trešnjevki te njegovoj rekonstrukcija tek počeli pripremati. – Na proljeće iduće godine kreće rekonstrukcija gradskog stadiona u Kranjčevićevoj ulici, a na ljeto 2025. Zagreb će dobiti moderan stadion s 12 tisuća sjedećih mjesta koji će služiti potrebama mnogim zagrebačkim sportskim društvima – najavio je gradonačelnik Tomislav u lipnju te godine. Kao što je evidentno, na stadionu se još radi, a prvi strojevi su, umjesto proljeća 2024. godine, stigli tek godinu dana kasnije.

Trebalo je, kako je rekao gradonačelnik prilikom polaganja kamena temeljca, premostiti nekoliko prepreka, a prva od njih, podsjetimo, pojavila se još tijekom izrade projekata za novo igralište. Samo rješavanje te zavrzlame hodogram je, pak, pomaknuo za najmanje pola godine. Idejni projekt izradio je, kako smo pisali ranije, Arhitektonski fakultet, no do problema je došlo kod odabira izvođača za glavni i izvedbeni. Nakon dugotrajnog natječaja kao najjeftiniji ponuditelj odabrana je osječka tvrtka Sirrah, koja je projektirala i Opus Arenu, no do potpisivanja ugovora trebalo je proći još neko vrijeme jer je Arhitektonski fakultet, koji se također javio, uložio žalbu pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM). Ona je u veljači 2024. odbačena kao neosnovana.

Krajem godine pak raspisan je natječaj za izvođača radova, a vrijednost projekta skočila je s procijenjenih 20 na 35 milijuna eura. Posao je dobila tvrtka Strabag, koja ga je pristala obaviti za 44 milijuna s PDV-om. Grad se usto morao baviti rješavanjem imovinskopravnih odnosa pa su tijekom lanjskoga rujna kupljeni dvorište i tri derutne kuće u Badalićevoj, a kako bi, prema sigurnosnim preporukama Uefe, stadion imao prilaz i iz Adžijine, ove su godine i tri parcele u toj ulici plaćene 1,83 milijuna eura.

Planove su prolongirali i problemi sa statikom zapadne tribine, a rekonstrukcija stadiona izazvala je i val kritika u redovima arhitektonske struke. Najveći prigovor bio je upravo taj što se projekt vodi kao rekonstrukcija postojećeg, a ne gradnja novog stadiona, čime je izbjegnuta potreba za provedbom arhitektonskog natječaja, što je propisano tada važećim gradskim Generalnim urbanističkim planom. Pisalo se i o postupcima razlamanja čestice na kojoj se objekt nalazi kako bi Grad postao sam sebi susjed. Uz stadion su nastale dvije nove čestice širine po jedan metar s obje strane objekta i time je uklonjena mogućnost susjeda da upute žalbu na građevinsku dozvolu.

Novi stadion u Kranjčevićevoj bit će izgrađen prema strogim standardima UEFA-ine četvrte kategorije, što će mu omogućiti domaćinstvo visokih međunarodnih natjecanja, uključujući utakmice hrvatske reprezentacije i Lige prvaka. Kapacitet će biti 11.163 gledatelja, što je više nego dvostruko u odnosu na prijašnjih pet tisuća i tristo pedeset, a sva će mjesta biti u potpunosti natkrivena. Uz grijani hibridni travnjak dimenzija 105 puta 68 metara, kompleks će sadržavati i modernu LED rasvjetu, prostore za medije te svu potrebnu infrastrukturu za igrače i službene osobe. Osim sportskog dijela, projektom je predviđena i značajna urbana obnova. Na južnoj strani stadiona niknut će novi gradski trg površine šest tisuća i tristo četvornih metara s "visećim vrtovima" na fasadi i više od sto pedeset novih stabala, dok će se s istočne strane urediti parkiralište s više od četiristo mjesta.

. Završetak Kranjčevićeve ključan je preduvjet za rušenje dotrajalog stadiona Maksimir i izgradnju novog Dinamovog doma. Čim se steknu uvjeti i novi stadion na Trešnjevki prođe sve UEFA-ine testove, na njega će privremeno preseliti Dinamo i Lokomotiva. Objekt u Kranjčevićevoj, spomenimo, otvoren je 1921., a u svojoj je povijesti preživio i dva velika požara. Na travnjaku su 1977. svirali i rock velikani Dire Straits, a na stadionu je 28. svibnja 1991. godine održana i glasovita svečana smotra formiranih brigada Zbora narodne garde, postrojbi MUP-a i specijalnih jedinica.