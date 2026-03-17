Igralište u zagrebačkom naselju nedavno je završeno i naveliko se korist: Tako bi javni prostor trebao izgledati

Novo ograđeno igralište u Ulici dr. Luje Naletilića nedavno je završeno i već je puno djece i mladih koji ga svakodnevno koriste, pohvalili su se na društvenim mrežama iz Mjesnog odbora Sveta Klara. "Igralište je namijenjeno za mali nogomet i košarku, a ograđeni prostor omogućuje sigurnije korištenje. Drago nam je vidjeti igralište puno djece, sporta i druženja – upravo onako kako bi javni prostor trebao izgledati. Pozivamo sve korisnike da čuvaju igralište i koriste ga odgovorno.VMO Sveta Klara nastavit će se zalagati za dodatne sadržaje i uređenje javnih prostora u našem naselju", napisali su u objavi.

Već se navelikoo koristi i sportsko igralište iza Tehničke škole za računalstvo i mrežne djelatnosti na Kennedyjevu trgu. Kako smo ranje pisali, time su se pohvalili iz kvartovskog ogranka stranke Možemo na Facebooku. "Nakon godina potpune zapuštenosti, igralište je ponovno izgrađeno iz sredstava Gradske četvrti u 2025. godini. Igralište koriste učenici srednjih škola, a otvoreno je i za sve stanovnike koji se žele rekreirati", napisali su.

S druge strane, na inicijativu Mjesnog odbora Medvedgrad, kako smo također izvijestili, nedavno su krenuli radovi na uređenju igrališta i parka u Mikulićima 131, neposredno uz Vilu Pongratz, poznatiju kao dvorac u Mikulićima. U sklopu zahvata, kako su napisali iz kvartovskog ogranka HDZ-a, mijenja se postojeća ograda, postavljaju se nove sprave, ugrađuje se antistres podloga, ograničit će se nepropisno parkiranje uz igralište, a uredit će se i obraslo zelenilo te zasaditi novo. Cilj ovih radova je, kažu, stvoriti sigurniji, uredniji i kvalitetniji prostor za djecu, roditelje i sve stanovnike kvarta.