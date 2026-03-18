Svi se dive vašem kućnom vrtu? Možda je najljepši u Zagrebu! U tijeku su prijave na natječaj, ima i nagrada

Ako vam je strast ukrašavanje živice i održavanje cvjetnjaka i ako je vaš kućni vrt onaj kojem se svi ostali susjedi dive, možda baš vaše dvorište može dobiti titulu najljepše uređenog kućnog vrta u Zagrebu. Ususret 60. izdanju Međunarodne vrtne izložbe Floraart, Holdingova podružnica Zrinjevac objavila je javni natječaj za odabir najbolje uređenih kućnih vrtova na području Zagreba.

Na natječaju se biraju najbolje uređeni kućni vrtovi u tri kategorije - mali (do 100 m2), srednji (od 101 do 500 m2) te velik vrt (od 501 m2), odnosno jedan pobjednik/ca za svaku kategoriju. Sukladno pravilima natječaja, pobjednici će dobiti nagrade u obliku poklon bonova za kupnju biljnog i drugog vrtnog materijala u Vrtnom centru Zrinjevac.

Najbolje uređene zagrebačke kućne vrtove birat će stručno povjerenstvo podružnice Zrinjevac, sastavljeno od zaposlenika hortikulturne struke, na temelju estetskih i stručnih kriterija, kreativnosti pri odabiru bilja te pokazateljima održavanosti i njege biljaka. Stanovnici metropole mogu se prijaviti najkasnije do 15. travnja, a proglašenje pobjednika i prezentacija najljepših zagrebačkih vrtova održat u sklopu Floraarta, koji se održava od 14. do 17. svibnja 2026. na Bundeku.

– Pozivamo građane da sudjeluju u natječaju i prijave svoju zelenu oazu slanjem najmanje tri fotografije putem prijavnog web obrasca najkasnije do 15. travnja 2026. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju punoljetne osobe koje održavaju i koriste kućne vrtove, a prijavljeni vrtovi trebaju činiti cjelinu sa stambenim objektom, kućom ili višestambenom zgradom u kojoj stanuju natjecatelji – napominju u Holdingu.