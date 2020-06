Vode sutra i 24. lipnja privremeno neće imati stanovnici Seseveta i Dubrave zbog radova na vodoopskrbnom sustavu.

'Slavina se zatvara' sutra od 8 do 16 sati za dio potrošača u Ulici narcisa, od Ulice kaktusa do Ulice krizantema te sutra i 24. lipnja od 8 do 10 sati bez vode će biti stanari u Visočičkoj ulici u Sesvetama.

Također, zbog radova će se sutra zatvoriti vodovod od 9 do 15 sati u Gornjoj ulici u Gornjoj Dubravi.

Opskrba pitkom vodom bit će osigurana autocisternama.