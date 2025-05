Zavirite iza kulisa Hrvatskog prirodoslovnog muzeja: Po prvi puta za javnost otvaraju vrata čuvaonice u Novom Petruševcu

Hrvatski prirodoslovni muzej i ove se godine pridružuje globalnom obilježavanju Međunarodnog dana muzeja, koji se tradicionalno obilježava 18. svibnja, a u povodu čega će po prvi puta za posjetitelje otvoriti vrata čuvaonice u Novom Petruševcu. Program pod nazivom "Behind the scenes – Zavirite iza kulisa", posvećen je upoznavanju javnosti s nevidljivim, ali iznimno važnim dijelom rada muzeja, a od 10 do 14 sati posjetitelji će u nedjelju imati prilike zaviriti u prirodoslovne zbirke i saznati kako se prikuplja, obrađuje i čuva naša prirodoslovna baština, ali i razgovarati s vodećim stručnjacima te doživjeti muzej na sasvim drugačiji način. Ulaz je besplatan, no obavezna je prethodna najava, a prijaviti se možete putem web stranice muzeja.

Na adresi samog muzeja u Demetrovoj 1, posjetitelji će pak moći uživati u muzejskim igrama i "Deep Sea" projekcijama koje će ih odvesti na uzbudljivo putovanje svemirom, a koje su na programu u 11, 12 te 13 sati. Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana muzeja je "Budućnost muzeja u vremenu brzih promjena", gdje se muzeji potiču da se aktivno uključe u promicanje održivosti, dijaloga i inkluzije te stvarajući prostor za otvorene rasprave o društvenim izazovima.