Zastoj tramvaja na Savskoj: ZET-ova služba na terenu popravlja kvar

Desetak tramvaja do nešto prije podneva stajao je u nizu na Savskoj cesti jer je bio prekinut dovod struje u kontaktnoj mreži za elektrifikaciju. Kako neslužbeno doznajemo, autobus je pokidao tramvajske žice te- ZET-ova služba popravila je kvar, a u tijeku je normalizacija prometa na linijama 3,4,13,14 i 17..

- Zbog sanacije kontakte mreže na Savskoj cesti kod Koturaške ulice, tramvajske linije 3, 4, 13, 14 i 17 prometuju izmijenjenim trasama. Linije 4, 14 i 17 voze do i od Ljubljanice, linija 3 do Savišća vozi preko Glavnog kolodvora, dok linija 13 prometuje od Žitnjaka do Savskog mosta - pisalo je na stranicama ZET-a.