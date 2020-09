Žalba pauzirala natječaj, ali su riješili prijevoz za mjesec dana

Tjedan dana prije početka nastave raspisali su natječaj kojim su tražili prijevoznika za više od 1900 učenika iz potresom pogođenih škola te jedne koja je trenutačno u rekonstrukciji. Razlog? Jer nemaju dovoljno autobusa u ZET–ovu voznom parku. Gradska je uprava tada procijenila da će neki drugi prijevoznik posao moći odraditi za 11 milijuna kuna. A ravnateljima osnovnih škola Petra Zrinskog, Miroslava Krleže, one u Bukovcu te u Vugrovcu–Kašini, kao i OŠ “Ksaver Šandor Gjalski” koja se odnedavno obnavlja, rekli da se snađu te da će oni pokriti troškove prijevoza. No natječaj su prošli tjedan morali pauzirati jer je, kako su objasnili u Gradskom uredu za javnu nabavu, jedan od ponuditelja, Autoturist Park, uložio žalbu.

Zbog skraćivanja roka

– S trenutkom izjavljivanja žalbe postupak se po sili zakona zaustavlja do odluke državne komisije za kontrolu javne nabave – kazali su u uredu. A objasnili su i da se prijevoznik žalio na rokove koji su nekoliko dana nakon objave natječaja skraćeni pa je ponude valjalo dostaviti do 11. umjesto do 22. rujna kako je ranije propisano. Iz pat–pozicije Grad se ipak uspio izvući, pa su ondje početkom ovog tjedna pronašli privremeno rješenje. Posao prijevoza dodijelit će Čazmatransu, i to po okončanju “hitnog pregovaračkog postupka” koji omogućuje, kako su istaknuli, da se sve odradi bez prethodne objave poziva na nadmetanje. Procijenjena je vrijednost novog postupka milijun kuna, odnosno 783.713 kuna bez PDV–a, što je deset milijuna manje od pauziranog natječaja, budući da je ugovor s Čazmatransom potpisan na razdoblje od mjesec dana. To je, objašnjava njegov direktor Damir Pavlović, tek privremeno rješenje do okončanja “pravog” natječaja vrijednog 11 milijuna, koji predviđa prijevoz u razdoblju od 7. rujna do 18. lipnja iduće godine, ukupno 175 radnih dana.

Potres za iznimnu žurnost

I sve je, ističu u gradskoj upravi, u skladu sa zakonom. Propisuju to, kaže Ivica Lovrić, pročelnik Ureda za obrazovanje, članci 86 i 133 Zakona o javnoj nabavi, a pravni je temelj, objasnili su u dokumentu objavljenom na elektroničkom oglasniku, i Direktiva 2014/24/EU. Dodjela posla bez natječaja obrazložena je iznimnom žurnosti izazvanom nepredvidivim događajima, odnosno potresom. U zakonu i piše da javni naručitelj smije koristiti pregovarački postupak bez prethodne objave ako je u dokumentaciji o nabavi za izvorni ugovor bio naveden opseg mogućih usluga koje će se ponavljati te uvjeti pod kojima se one dodjeljuju.