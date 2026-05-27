VIDEO Krenuo kroz 'Ništa za prijaviti', a u koferu Cartier, Hermes, Dior... Carinici na zagrebačkom aerodromu ispisali mu 'paprenu' kaznu

Carinska uprava
Autori: Gabrijela Krešić, Večernji.hr
27.05.2026.
u 10:46

Iz Carinske uprave podsjećaju putnike da su luksuzni predmeti kupljeni izvan Europske unije podložni prijavi i plaćanju propisanih davanja pri ulasku u Hrvatsku.

Skupi shopping na putovanju jednog je putnika na zagrebačkom aerodromu završio paprenom kaznom i dodatnim troškovima većim od 12 tisuća eura. Carinski službenici u Međunarodnoj zračnoj luci "Franjo Tuđman“ spriječili su 24. svibnja pokušaj nezakonitog unosa luksuzne robe vrijedne više od 22 tisuće eura. Kako je izvijestila Carinska uprava, putnik je na plavom prolazu „Ništa za prijaviti“ pokušao proći s neprijavljenim luksuznim predmetima. U njegovoj prtljazi pronađeni su Cartier sat, Dior torba, Hermes remen i Montblanc torba.

Zbog počinjenog prekršaja izrečena mu je novčana kazna od 6.600 eura, a dodatno su obračunata i carinska davanja u iznosu od 6.301,31 eura. Ukupan trošak tako je premašio 12.900 eura. Iz Carinske uprave podsjećaju putnike da su luksuzni predmeti kupljeni izvan Europske unije podložni prijavi i plaćanju propisanih davanja pri ulasku u Hrvatsku.
