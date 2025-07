Zagrepčani tuguju, zatvorio se omiljeni kvartovski dućančić nakon 32 godine: 'Bio je srce i duša ovog kvarta, znao je navratiti i Cro Cop'

Stanovnici sa zapada metropole tuguju jer se nakon više od tri desetljeća rada zatvara omiljeni kvartovski dućan. Riječ je o Lukadi, koja se nalazila na Malešnici, a rado su je posjećivali i stanovnici Španskog te okolnih kvartova. Od svojih se kupaca ekipa iz dućana oprostila i porukom na Facebooku.

"Dragi naši susjedi, prijatelji i vjerni kupci,

nakon duge 32 godine zajedničkog puta, došao je trenutak da se oprostimo. Naš mali kvartovski dućan zatvara svoja vrata, ali ono što ostaje zauvijek je zahvalnost koju osjećamo prema svima vama koji ste nas podržavali kroz sve ove godine.

Bilo je to više od trgovine – bio je to kutak zajednice, mjesto susreta, smijeha, razgovora i svakodnevnih malih rituala. Zajedno smo dijelili dobre i teške trenutke, uspjehe i izazove. Vaša vjernost, strpljenje i toplina učinili su naš posao više nego samo poslom – učinili ste ga domom. Hvala vam što ste birali nas, što ste kupovali kod nas, što ste nas pitali 'kako ste' i što ste dopustili da budemo dio vaših života.

Zatvaranje dućana nije laka odluka, ali smo iz osobnih razloga tako odlučili .Vrijeme je za novo poglavlje. I dok se vrata našeg dućana zatvaraju, vrata srca ostaju širom otvorena. Od srca hvala svima vama. Neka vas prati zdravlje, sreća i obilje – baš kao što ste vi nas obogatili svojom prisutnošću sve ove godine.

S ljubavlju i zahvalnošću, Darko, Dora, Josipa i Sandra, Vaša LUKADA", napisali su u objavi.

Ta je vijest izazvala brojne reakcije mještana i kupaca omiljenog dućana, a mnogi se u komentarima prisjetili uspomena koje ih vežu uz to mjesto.

"Pita me dijete, ima pet godina, zašto se Lukada zatvorila, šokirano. Ma rekoh, otišli ljudi na godišnji. Kad ono... tuga. Pored silnih pekara u kvartu, radije u Lukadu po kruh. Pored onakvog placa, radije u Lukadu po voće i povrće. Pored silnih trafika, radije do Lukade po novine, itd. A i ako ti je dan loš, odeš do Lukade po iskreni, topli pozdrav koji te popravi odmah", "Najdivniji ljudi na svijetu, uvijek vedri i puni pozitive… svaki ulazak bio je popraćen ogromnim osmijehom i ljudskom toplinom. Najposebnije mjesto za kupovinu koje sam uvijek birao ispred bilo kakvog odlaska u neki centar. Tužan sam", "Kad se sjetim kao klinci školarci svaki dan kod vas...", "Što reći, rasplakali ste me... Opet...", "Bili se puno više od trgovina. Lukada je bila srce i duša ovog kvarta", "Ostali mi u sjećanju iz vremena dok sam živio tamo, često je i Cro Cop znao navratit, pod hudicom se skrivao od napornih fanova"... samo su neki od komentara koji se mogu pročitati ispod dirljive objave.