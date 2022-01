Zagrebačkom samostanu stigao vrtoglavi račun za plin: 'Mi nemamo biznis, uključite nas u kućansku cijenu'

Veliko poskupljenje plina šokiralo je i sestre samostana Svete Klare u Zagrebu kojima je na adresu u Mikulićima stigao račun za plin od vrtoglavih 25.000 kuna.

Očajne ovim poskupljenjem, zagrebačke klarise uputile su žalbu Gradskoj plinari s objašnjenjem.

- Poštovani, mi plin koristimo kao svaka obitelj, samo za kuhanje i grijanje. Uložili smo puno za priključak, bilo bi sad nepošteno da nas prisilite da ga ne koristimo. Stoga vas molim da nas uključite u kućansku tj. u obiteljsku cijenu. Mi jesmo Samostan, ali nismo profitabilna ustanova koja ima proizvodnju ili biznis, mjesečni prihod - stoji u žalbi, a prenosi HKM.

- Ovaj račun nije nimalo skroman i nije tolika potrošnja u našem kućanstvu za kuhinju - poručile su.

Podsjećamo, u sličnoj situaciji našla se i pučka kuhinja na zagrebačkom Svetom Duhu kojoj je nedavno stigao račun za plin iz prosinca viši čak pet puta nego što je to bio u prosincu 2020. godine. U međuvremenu je voditelj fra Vladimir Vidović potvrdio kako će račun od 25.000 kuna ipak biti podmiren iz gradskog proračuna, no situacija još uvijek nije dugoročno riješena.

Samostan sv. Klare jedan je od stradalih u potresu 2020. godine, zbog čega će prema savjetu stručnjaka morati srušiti cijeli objekt zbog velikih lomova i popucalih nosivih zidova.

- Izvana nam se srušio jedan dio klauzurnog zida, a višegodišnji problem kod nas je i klizište na jednom dijelu vrta. Velike oborine posljednjih godina utjecale su na to da je došlo do rušenja našeg klauzurnog zida. Samostan je stradao jer je došlo do velikih lomova zidova, ne potpunog urušavanja, ali popucali su mnogi nosivi zidovi. Mi smo iselile iz toga stambenog dijela, tako da smo sad pritiješnjeni samo u jednom dijelu. Planiramo idejnu i materijalnu obnovu našeg dijela samostana, jer nam je to potrebno za naš normalan život u klauzuri - kazale su.

