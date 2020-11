Zagrebački Advent u doba korone fokusira se na kvartove

Adventa na kakav su Zagrepčani navikli i koji je hrvatskoj metropoli tri puta donio nagradu za najbolju blagdansku manifestaciju u Europi ove godine neće biti. Predviđeno je da na Trgu bana Jelačića bude svega petnaestak kućica na kojima će se prodavati suveniri i rukotvorine zagrebačkih obrtnika. One klasične, s kuhanim vinom, kobasama i fritulama, nisu u ponudi, a na ovogodišnjem Adventu, koji po činje 28. studenog, neće biti ni kućica na Zrinjevcu ni Fuliranja, pa čak ni omiljenog klizališta na Tomislavcu.

Od Podsuseda do Sesveta

Razlog je nepredvidiva situacija s koronom pa se nije htjelo riskirati. Ipak, spasit će se ono što se da spasiti pa je tako na konferenciji za novinare najavljeno da se adventska priča širi na lokacije po cijelom gradu, od Podsuseda pa sve do Sesveta.

–Svih će 17 četvrti zasvijetliti. Budući da nismo mogli u drugim uvjetima, ostat ćemo odgovorni i organizirati što možemo. Ovo je vrijeme preživljavanja. No, proći će – kazao je gradonačelnik Milan Bandić. Potvrdio je da će kućice u centru imati samo petnaestak obrtnika, a što to znači za ugostitelje objasnio je predsjednik njihove nacionalne udruge Marin Medak, koji smatra da je pronašao način da se zahvaljujući ovogodišnjoj organizaciji Adventa spasi više tisuća radnih mjesta u sektoru koji spada među najpogođenije koronakrizom.

– Znamo da je nemoguće organi zirati Advent kao što je bio prije. Ugostitelji su plaćali infrastrukturu, a rizik je sada prevelik. Zbog toga sam predložio da kućica nema, već da se adventski program održava na terasama kafića kojih u Zagrebu ima oko 4000. Svima njima omogućit će se da postave aparate za kavu i kuhana vina, roštilj za kobasice, friteze za fritule i tostere za vafle te tako gostima omoguće adventski ugođaj. Uključiti se mogu i restorani koji jela sa svojih menija mogu ponuditi u street food varijanti. Gosti kuhana vina i hranu mogu konzumirati unutar kafića, no ako žele, i ponijeti za van – objasnio nam je ideju Medak. Čeka se, dodao je, još samo “blagoslov” Ministarstva turizma.

– Umjesto kućica, u ponudi će tako biti 4000 ugostiteljskih objekata u cijelom gradu pa uopće neće biti potrebe da se ide u centar jer će Advent biti moguć u svakom kafiću u kvartu. Trošak je nula kuna pa smatramo da ćemo tako spasiti nekoliko tisuća radnih mjesta – zaključio je čelnik Nacionalne udruge ugostitelja.

Promet na 30% lanjskoga

No, no zato za blagdane neće manjkati kulturnih događanja. U sklopu kriznog Adventa, kazala je Martina Bienenfeld, direktorica zagrebačke Turističke zajednice, održat će se desetak kulturnih programa, uglavnom koncerata prigodne glazbe na više lokacija, a najavljena su i tri nova projekta. “Svjetlost Adventa” program je koji će biti fokusiran na ukrašavanje metropole raznobojnim lampicama, a njemu će sudjelovati brojne zagrebačke institucije, pogotovo one na Gornjem gradu.

Zagrepčani su također pozvani da se pridruže projektu ukrašavanjem svojih okućnica i prozora. U planu su i organizirane šetnje gradskim crkvama te uređivanje jaslica, a najavljen je i projekt “Proširena stvarnost” koji će se održati na dvadestak lokacija raspoređenih po staroj jezgri.

– Ne bude li strožih mjera, očeku jemo da ćemo završiti godinu na razini od 30 posto u odnosu na lanjsku – odgovorila je Martina Bienenfeld na pitanje o očekiva nom padu prometa u odnosu na prošli Advent.