TRAJE DO 22. SVIBNJA

Zagrebačka županija raspisala 1,9 milijuna eura vrijedan natječaj, bespovratna potpora ide poduzetnicima

Foto: Zagrebačka županija
1/3
Autor
Hana Ivković Šimičić
28.04.2026.
u 10:47

Maksimalni iznosi potpora su povećani - za proizvodne djelatnosti s 10 na 15 tisuća eura, a za neproizvodne s četiri na pet tisuća eura

Zagrebačka županija raspisala je 1,9 milijuna eura vrijedan natječaj za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima. Natječaj je otvoren do 22. svibnja 2026. godine, sve dostupne informacije mogu se pronaći ovdje, a više detalja dostupno je slanjem maila na uog@zagrebacka-zupanija.hr. 

Povodom raspisivanja natječaja zamjenik župana Ervin Kolarec obišao je tvrtku Labores solis d.o.o. u Zaprešiću koja je prošle godine ostvarila bespovratnu potporu za nabavu stroja. – Zagrebačka županija ove je godine kroz tri natječaja osigurala ukupno 3 milijuna eura bespovratnih sredstava za poduzetnike. Trenutačno je u tijeku natječaj vrijedan 1,9 milijuna eura u okviru kojeg su povećani maksimalni iznosi potpora. Za proizvodne djelatnosti s 10 na 15 tisuća eura, a za neproizvodne s četiri na pet tisuća eura – kazao je, osvrnuvši se i na već provedeni natječaj za poduzetnike početnike istaknuvši kako je zaprimljen rekordan broj prijava, njih 327, te da se rezultati očekuju krajem svibnja.

– U prvoj polovici svibnja planiramo raspisati i novi natječaj vrijedan 550 tisuća eura za povećanje energetske učinkovitosti čime zaokružujemo ovogodišnji ciklus potpora poduzetnicima – najavio je Kolarec. Tvrtka Labores solis d.o.o. ostvarila je prošle godine 10 tisuća eura vrijednu potporu za nabavu stroja za pakiranje čokolade. Posluju već 15 godina i bave se proizvodnjom pralina, keksa, namaza, dražeja i čokolade, a prema riječima direktorice Mihaele Bartolin, uz pomoć novog stroja u sat vremena upakiraju i do tri tisuće čokoladica.

Ove godine bespovratna sredstva u maksimalnom iznosu do 15 tisuća eura dodjeljivat će se za proizvodne djelatnosti i to za nabavu strojeva, alata i druge opreme potrebne za obavljanje djelatnosti, preuređenje i nadogradnju strojeva te nabavu radnih strojeva i skladišne opreme. Za neproizvodne djelatnosti maksimalni iznos potpore iznosi do 5 tisuća eura, a dodjeljivat će se za nabavu strojeva, alata i druge opreme potrebne za obavljanje djelatnosti, nabavu radnih strojeva i skladišne opreme te nabavu informatičke opreme. Važno je napomenuti kako se potpora odobrava samo za jednu vrstu namjene, a postotak s kojim Županija sufinancira projekte je do 40% ukupnog iznosa.

Ključne riječi
Zagrebačka županija

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

