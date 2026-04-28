Jeziv prizor kod Lučkog! Zagrepčanin u šumi pronašao ljudske kosti

U šumi na području Lučkog pronađeni su ostaci ljudskog kostura za sada nepoznate osobe, izvijestila je zagrebačka policija. Kosti je u ponedjeljak oko 11.30 sati u močvarnom dijelu šume pronašao građanin, nakon čega je obaviještena policija. Na mjestu događaja obavljen je očevid, a pronađeni ostaci prevezeni su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu. Ondje će se utvrđivati identitet osobe i okolnosti smrti. Policija je izvijestila da slijedi kriminalističko istraživanje.
