RUN FOR DOWN: Sport, humanost i odlična zabava na Bundeku!

U subotu, 25. 4. 2026., u zagrebačkom parku Bundek održana je peta po redu donatorska utrka RUN FOR DOWN koju je i ove godine organizirao Atletski kub Perpetuum mobile za Udrugu Down grada Zagreba. Cilj ovog događaja bilo je širenje svijesti o važnosti sporta koji pozitivno utječe na biološki i psihosocijalni razvoj te na poboljšanje motoričkog razvoja i socijalizaciju svih osoba s Down sindromom.

Ovogodišnja utrka održana je pod pokroviteljstvom Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar te pod medijskim pokroviteljstvom Nove TV i Večernjeg lista.

Foto: Intersport Hrvatska

Na Bundeku se okupilo više od tisuću tristo trkača čime je ova godina rekordna po broju prijava! Osim trkača, osoba s Down sindromom i njihovih obitelji, događaju su se pridružili i brojni nordijski hodači, djeca i roditelji kako bi podržali ovu plemenitu utrku.

I ovaj put organizirana je mini utrka za djecu s Down sindromom koja su uz glasno navijanje i podršku svih prisutnih istrčala utrku na 400 metara i u cilju dobila zaslužene medalje i Kraš bombone! Nešto kasnije krenula je i utrka na pet kilometara, a oni koji još uvijek nisu u top formi za trčanje, pridružili su se nordijskom hodanju dionice od 1700 metara oko jezera Bundek.

Prije samih utka posjetitelji su mogli uživati u posebno emotivnom plesno-pjevačkom nastupu osoba s Down sindromom te plesnom nastupu mažoretkinja Plesne udruge Ritmokracija. Nakon trčanja i hodanja, svojim je plesnim točkama sve prisutne zabavila plesna grupa „Atomic dance factory“, dok se druženje nastavilo uz odličnu atmosferu i glazbu za koju je bio zadužen poznati zagrebački DJ Saša Šoštarić. Program je vodio sportski novinar i poznato tv-lice Vlado Boban.

Svi natjecatelji dobili su bogate startne pakete s proizvodima sponzora te Adidas atletsku dry fit majicu s logom utrke. Prva tri najbrža trkača i trkačice osvojili su poklon bonove INTERSPORTA i poliklinike Kaliper, te bogate nagrade koju su omogućili Kraš, Aircash, Talent Show i Meanit.

Svi sudionici ovog humanitarnog događaja mogli su se okrijepiti i zasladiti proizvodima koje su nesebično donirali Mlinar, Alca Zagreb, Juicy, Studena, Zagrebačka Pivovara... Najmlađe su posebno razveselili bomboni Kraš i ekipa iz tvrtke Bofrost koja je za vrijeme cijelog događanja svim prisutnima dijelila sladolede, kao i vesela ekipa iz Pandinog Brloga koja je za svu djecu pripremila paketiće s igračkama!

Svi okupljeni mogli su posjetiti štand Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" i izmjeriti razinu ugljičnog monoksida (CO) u izdisaju te dobiti savjete o zdravim stilovima života uz podjelu edukativnih materijala.

Kotizacija za sudjelovanje iznosila je 25 eura, a sav prihod od kotizacija uplaćen je na račun Udruge sindrom Down. Prikupljena je značajna financijska pomoć, no još važnije - ovaj je događaj ispunio srca svih prisutnih i pokazao da osobe s Down sindromom mogu sve. A koliko mi pomažemo njima, toliko nam oni višestruko vraćaju svojim osmjesima, toplinom i neopisivom pozitivnom energijom.

Hvala svima koji su došli i sudjelovali i nadamo se da se vidimo i iduće godine!

Veliko hvala svim sponzorima koji su svojim donacijama omogućili ovu utrku: INTERSPORT, ADIDAS, STORM GRUPA, HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE, PBZ LEASING, AIRCASH, JUICY, STUDENA, KRAŠ, MLINAR, BOFROST, ALCA ZAGREB, POLIKLINIKA KALIPER, ZAGREBČKA PIVOVARA, ARDON, PERSIL, SHAUMA, GLISS, FA, PANDIN BRLOG.

Okrepu za organizatore omogućio je MRAV SISTEM.

Posebna zahvala ekipi iz Mojo Rental Southeast Europe koji su odradili produkciju i sav tehnički dio cijelog događanja!