RASPISANA JAVNA NABAVA

Zagreb traži nekoga tko će podizati zastave za Pride i Oluju: Objavili su koliko plaćaju

23. Zagreb Pride, središnja nacionalna Povorka ponosa LGBTIQ+ zajednice
Tomislav Miletic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
13.01.2026.
u 13:36

Dokumentacija o nabavi predviđa i posebnu kategoriju usluga koje se naručuju prema pojedinačnim odlukama Grada.

Grad Zagreb raspisao je javnu nabavu za izvođača usluge isticanja zastava za unaprijed propisane državne praznike, blagdane i spomendane. Tako će se za zastave koje se ljetnih dana u Zagrebu podižu u povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, a koje će se nekoliko tjedana prije 5. kolovoza vijoriti za Pride, u iduće dvije godine planira izdvojiti ukupno 90 tisuća eura bez PDV-a.

To znači da je za ovu godinu predviđen maksimalni iznos od oko 45.000 eura, iako konačni trošak, navodi se u dokumentaciji, može biti i niži, ali i viši, ovisno o stvarnom broju naručenih postavljanja, piše Jutarnji.

Tražena usluga obuhvaća isticanje zastava za unaprijed propisane državne praznike, blagdane i spomendane. Među njima su 1. svibnja (Praznik rada), 30. svibnja (Dan državnosti), 22. lipnja (Dan antifašističke borbe), 5. kolovoza (Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja) te 18. studenoga (Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata). Za te datume zastave se podižu dan uoči obilježavanja, a spuštaju prvi dan nakon njegova završetka, bez potrebe za dodatnim nalogom gradskih službi.

No taj popis nije konačan. Dokumentacija o nabavi predviđa i posebnu kategoriju usluga koje se naručuju prema pojedinačnim odlukama Grada. Riječ je o isticanju zastava za manifestacije, javna okupljanja i događaje koji nisu unaprijed kalendarski određeni. Upravo u toj kategoriji obuhvaćeno je i isticanje zastava povodom Zagreb Pridea, ali i drugih manifestacija za koje nadležni gradski ured izda posebno rješenje.
Zagreb Zagreb Pride Zastave

