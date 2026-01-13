UŽIVO Tomaševićev plan za ovu godinu: Veće naknade za novorođenčad! Evo detalja

Gradonačelnik Tomislav Tomašević i predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Matej Mišić održat će zajedničku konferenciju za medije te se osvrnuti na prošlu godinu i predstaviti planove za ovu.

– Donesen je novi GUP nakon godina nereda u gradu. Na sjednici u rujnu je rebalanskom proračuna povećana satnica pomoćnicima u nastavi, u listopadu je na inicijativu kluba zastupnika SDP-a donesena izmjena odluke o socijalnoj skrbi, odnosno s prvim danom nove godine je uveden takozvani džeparac za osobe s invaliditetom koji su korisnici usluge organiziranog stanovanja – započeo je Mišić. Na sjednici u prosincu, dodao je, uvedena je nova mjera, subvencije dioptrijskih naočala za djecu mlađu od 18 godina.

– Za sada smo to uveli kao pilot projekt, subvenciju u iznosu od 40 eura, no jasno smo komunicirali s gradonačelnikom kako ne želimo da to bude socijalna mjera već da u sljedećoj godini navedena subvencija bude tu za svu djecu koja imaju srednju ili visoku dipptriju. U tijeku je i javno savjetovanje za novo povećanje naknade za novorođenčad, sa 600 na 800 eura, pri kraju je javna rasprava i vjerujem da ćemo na sjednici u siječnju imati tu točku nevnog reda. Kada sam ja dobio dijete prije nešto manje od 4 godine, naknada je bila 1800 kuna, odnosno oko 250 eura, s ovim novim povećanjem će to biti više od trostruko više – napomenuo je.

Kroz proračun za 2026., napominje, jasno su poslali poruku i za brigu za osobe treće životne dobi. – Nažalost, nedovoljno je kapaciteta za palijativnu skrb, osigurano je proračunom novi 500.000 eura, no kako smo najavili i u zajedničkom programu na lokalnim izborima, gradit ćemo ukupno 4 doma za starije, a kroz proračun smo dodali 890.000 eura za dva doma za starije u Prečkom i Šanskom. U tijeku su dva javna poziva, jedan za Nagradu Zagrepčanka godine, a drugi za Nagradu Grada Zagreba – napomenuo je Mišić.

Dvije ključne teme za grad su gospodarenje otpadom i promet, kazao je Mišić. – Drago mi je da smo u godinu ušli s tim temama. Plan gospodarenja otpadom do 2029. je trenutačno u javnoj raspravi koja traje do početka ožujka, otvoren je prvi Park&ride sustav, a sigurno je da ćemo u godini koja slijedi znatno više vremena, energije i truda posvetiti tim temama koje utječu na kvalitetu života građana – rekao je za kraj Mišić.

Tomašević je kazao da je donošenje GUP-a bila najvažnija odluka ne samo prošle godine, nego u više od četiri godine koliko je on na vlasti. – Kapitalna ulaganja u gradnju i nadogradnju objekata društvene namjere su povećana. To je ono što građani najviše osjećaju, vrtići, škole, sportski, kulturni objekti...– rekao je.

ZET-u je isporučeno 20 novih niskopodnih tramvaja, rekao je, a sad kreće dodatnih 20 tramvaja. – Na početku smo izgradnje punionice novih električnih autobusa u Podsusedu – dodao je.

– Završili smo 22 projekta osnovnh i srednjih škola. Otvorili nove škole u Jakuševcu, Ježdovcu, započeli nove škole u Laništu nabrojio je Tomašević dodajući kako je, između ostalog, ishođena građevinska dozvola za školu u Donjem Dragonošcu. – Znate da je bitna i da je trajalo neko vrijeme – naglasio je Tomašević.

– U 2026. godini su ulaganja planirana u iznosu od preko 300 milijuna eura. Vjerojatno nećemo stići sve realizirati, to ovisi o problemima u javnoj nabavi. Međutim, otvaramo bazen Špansko, stadio u Kranjčevićevoj, prugu na Sarajevskoj, počinjemo radove na Braimirovoj, na Kolakovoj, obnovu Kina Europa i novu prugu na Heinzelovoj. Radimo na pet ključnih projekata, a to su Centar za gospodaranje otpadom, stadion na Maksimiru, Kongresni centar Projekt Zagreb i Jarunski most – rekao je Tomašević planove za tekuću godinu.

Odgovarajući pitanja novinara, Tomašević se osvrnuo na čišćenje snijega ispred institucija i stambenih zgrada. Kako kaže, zna da je podijeljeno 400 upozorenja, ali ne zna i za kazne. – Vjerujem da je većina ljudi počistila nakon upozorenja. Vidim mjesta za napredak u čišćenju nogostupa te tu trebamo biti spremniji iduće sezone – rekao je gradonačelnik.