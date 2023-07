Zadnja večer omiljene manifestacije na Mažurancu: Glazbenom poslasticom zatvara se Ljeto kod Matoša

Guštanje u hladovini na zelenom Mažurancu došlo je do svog kraja. Danas je posljednji dan manifestacije Ljeto kod Matoša koja je posljednjih mjesec dana oživjela oazu pored Akademije dramskih umjetnosti.

-Ljeto kod Matoša privodimo kraju, no večerašnje zatvaranje biti će TOP. Elvis Sršen & Disco Blues će vas oduševiti svojim genijalnim nastupom- najavili su organizatori na Facebook stranici. S obzirom na to, još večeras do ponoći stignete isprobati bogatu ponudu na štandovima i zaplesati pod zvijezdama u Donjem gradu.

Kako smo ranije pisali, ove je godine naglasak bio na gastroponudi, a za nju je, među ostalima, zadužen i Melkior Bašić, jedan od najpoznatijih televizijskih chefova. U kućici Bite of fun nudi hranu s talijanskim štihom, šest vrsta pizza, isto toliko pasti te pet koktela. Apsolutni hit je pasta koja se nakon kuhanja miješa u velikom kolutu grana padano sira, a potom se u nju ubacuju sastojci po želji, poput šampinjona ili kozica.

Na štandu Monkey Cocktail Bara možete kušati ljetne koktel-asove iz šejkera meštara Monkeya, poput Irske sobarice i Liquid Cocainea, a pripremaju i mojito od lubenice i White Russian, osvježavajući koktel s votkom i likerom od kave. Traži se i koktel s rumom u lubenici, idealan za četvero ili više žednih.

Ljubitelji pikantnije hrane uživat će u meksičkim street food specijalitetima u kućici Costa, a Cugeraj pak uz Spritz Cocktaile nudi veganska jela koja su na Adventu oduševila turiste. U kućici Shanka, svi stoje u redu za Philly Cheese, prokušani zicer s trganom svinjetinom i sirom u ukusnom umaku, a za Ljeto kod Matoša u ponudu su dodali i pileća krilca.