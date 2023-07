Kreće sezona servisa na zagrebačkim bazenima: Proučite kada će biti zatvoreno vaše omiljeno kupalište

Kada udare jake vrućine, brojni Zagrepčani vole iskoristiti dan na jednom od gradskih bazena, posebice otvorenima kao što su Šalata i Mladost. Ipak, ako planirate svratiti na neko od zagrebačkih kupališta, morate paziti jer se tijekom ljeta izvode redoviti servisni radovi.

Kako su nam svojednobno odgovorili iz Grada, u unutarnjim bazenima radovi se provode ljeti zato što im je tada posjećenost znatno manja zbgo mogućnosti dolaska posjetitelja na otvorene vanjske bazene. Ljeti se usto ne održavaju državna i međunarodna natjecanja, a ni velik dio trenažnih procesa udruga, klubova i saveza, koji su većinski korisnici bazena tijekom godine, odgovorili su nam iz Grada.

Dostavili su nam i raspored ljetnih servisa pa je tako prvi na redu Jelkovec na koji je zatvoren još sutra što znači da ćete se ondje moći osvježiti od ponedjeljka. Svetice će biti zatvorene od 31. srpnja do 11. rujna. Bazeni u sklopu sportskog parka Mladost servisirat će se od 1. kolovoza do 3. rujna, a zimsko plivalište od 16. kolovoza do 2. rujna. Kupanja u Iveru neće biti od 5. do 18. kolovoza, a posljednja na redu je Utrina, od 19. kolovoza do 3. rujna.

Inače, cijena regularne ulaznice za bazene iznosi 4 eura, dok se klinci mogu okupati za 1,5 euro. Ukoliko koristite mjesečnu ulaznicu, onda imajte na umu da nju mužete koristit samo za bazen na kojem ste ju dali izraditi. Kako su nam pojasnili u Gradu, dugogodišnja je praksa ustanove Upravljanje sportskim objektima, koja je odgovorna za održavanje bazena, da mjesečna karta vrijedi samo za onaj na kojem je kupljena, ali kažu i kako se razmatra mogućnost da se uvede opcija korištenja svih bazena istom mjesečnom kartom.

Ako se više volite osvježiti na nekome od gradskih jezera, onda se nemojte začuditi ako u potrazi za istim na plažama Bundeka ne naletite na spasilačku službu jer zagrebačkog "baywatch" odreda ove sezone ondje neće ni biti. Naime, kako smo ranije pisali, iz Grada su nam potvrdili kako je to u skladu s odlukom koja je Gradska skupština donijela na zasjedanju krajem travnja, a u njoj se isključivo Jarun navodi kao kupalište za 2023.

– Analiza posljednjeg četverogodišnjeg razdoblja pokazuje mali broj kupača na Bundeku, što je, uz nedostatak raspoloživih licenciranih spasilaca i liječnika te visoke troškove održavanja razlog da tamošnje plaže ove godine nisu utvrđene kao lokacije za kupanje. Kontinuirano praćenje korištenja parka pokazuje da se ponajprije koristi za obiteljski posjet, potom za rekreaciju i tek u pojedinačnim slučajevima za kupanje – kažu u Gradu.

Na Bundeku su, dodaju, postavljene table s natpisom "Kupanje na vlastitu odgovornost". Ako nagodinu interes za kupanje bude veći, razmotrit će se mogućnost da se spasilačka služba vrati na novozagrebačko jezero, poručuje gradska uprava.

