Za zabavu i razonodu: Životinje u zagrebačkom ZOO-u dobit će raskićena božićna drvca

Raskićena božićna drvca sutra će se podijeliti životinjama u zagrebačkom Zoološkom vrtu. Podjela počinje u 9.30 ispred nastambe europskih bizona, javljaju iz ZOO-a. Smreke će nakon bizona dobiti afričke lavice, divlja mačka, prstenastorepi lemuri i kineski leopardi te životinje u Dječjem zoo-u, patuljaste koze i ovce.

Smreke, koje su dar Hrvatskih šuma, do prije nekoliko su dana krasile trgove Zoološkog vrta, a raskićene dobivaju novu svrhu. Tradicionalna je to aktivnost Vrta kojom se povezuju recikliranje i briga za dobrobit životinja.