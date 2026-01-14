Naši Portali
TRADICIONALNO

Za zabavu i razonodu: Životinje u zagrebačkom ZOO-u dobit će raskićena božićna drvca

ZOO Zagreb
VL
Autor
Večernji.hr
14.01.2026.
u 10:36

Smreke, koje su dar Hrvatskih šuma, do prije nekoliko su dana krasile trgove Zoološkog vrta, a raskićena dobivaju novu svrhu.

Raskićena božićna drvca sutra će se podijeliti životinjama u zagrebačkom Zoološkom vrtu. Podjela počinje u 9.30 ispred nastambe europskih bizona, javljaju iz ZOO-a. Smreke će nakon bizona dobiti afričke lavice, divlja mačka, prstenastorepi lemuri i kineski leopardi te životinje u Dječjem zoo-u, patuljaste koze i ovce.

Smreke, koje su dar Hrvatskih šuma, do prije nekoliko su dana krasile trgove Zoološkog vrta, a raskićene dobivaju novu svrhu. Tradicionalna je to aktivnost Vrta kojom se povezuju recikliranje i briga za dobrobit životinja.
