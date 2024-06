Vozili smo smeđe Ponyje, BMX s pomoćnim kotačima i 'žutu osu'

karavana '12. igrač'

FOTO, VIDEO Vatreni navijači: Biciklima krenuli u avanturu dugu 1000 kilometara

Plan nam je zaobići Alpe pa ćemo krenuti prema Varaždinu te preko Mađarske proći pokraj Beča i Praga, nakon kojih ćemo stići do Dresdena pa do Berlina. Nadamo se da ćemo do 14. lipnja stići do Brandenburških vrata, gdje nam je cilj, kaže Renato Kozole, koji i organizira avanturu