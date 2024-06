Intersport nagrađuje novim Nakamura biciklima: Evo tko su sretni dobitnici

Novim Nakamura biciklima, Intersport, partner 42. Večernjakove biciklijade koja starta u subotu, odlučio je nagraditi tri najkreativnije priče. Zadatak je, naime, bio opisati što za vas znači Večernjakova biciklijada, a sretni dobitnici su: Monika Jutrović, Silvio Končić i Barbara Restović.

Svoje nove ljubimce mogu podići u subotu na startu Večernjakove biciklijade, a u nastavku možete pročitati njihove priče kojima su osvojili stručni žiri.

Osvojiti novi bicikl na ovom natječaju bio bi predivan poklon mom suprugu; dar njemu, znak zahvalnosti za sve nezaboravne vožnje koje smo zajedno prošli i one koje nas tek čekaju. Zato se nadam da će ova priča prenijeti barem djelić onoga što Večernjakova biciklijada znači za mene i koliko bi mi značilo osvojiti novi bicikl za mog muža. Igor i ja smo se upoznali u vrtićkim danima, kada smo oboje još kao djeca voljeli otkrivati svijet i juriti u avanture, svaki na svoja dva kotača. Život se presložio tako da smo izgubili kontakt; krenula sam u drugi vrtić, a on se vrlo brzo s obitelji preselio na drugi kraj grada. Kroz vrijeme naši bicikli su postajali sve veći i brži, pustolovine s našim društvima sve uzbudljivije. On je otkrio brze vožnje po ravnim i glatkim stazama, dok smo moje društvo i ja otkrivali skrivene i zavinute šumske puteve. Vrijeme je prolazilo, daleko od vrtićkih dana, već smo završavali škole i gradili nova prijateljstva. Dvadeset godina kasnije, naši životni putevi su se ponovno sreli, a da ni nismo na prvu znali koliko toga dijelimo. Tada me je na jednom zimskom tulumu osvojio kada je obećao da će mi popraviti moj stari bicikl. Nisam mu vjerovala da će ispoštovati dogovor, jer je bilo hladno. Nakon toga uslijedili su izlasci, dugi razgovori i vožnje u grijanom autu. Jednom prilikom, kada smo prolazili blizu našeg vrtića, pričali smo o sjećanjima iz djetinjstva i shvatili da dijelimo sjećanja te da smo davno izgubljeni prijatelji. Ipak, godinu dana kasnije, popravio mi je bicikl. Ponovno, i od tada vozimo zajedno. Večernjakova biciklijada je za mene više od običnog događaja, to je prilika da slavim ljubav prema biciklizmu, prirodi i zajedništvu. Svaki kilometar ove vožnje donosi nove doživljaje, neprocjenjive uspomene i povezanost s prirodom. Sada, sudjelovanjem u ovom natječaju, želim osvojiti novi bicikl kako bih iznenadila svog muža. Njegova podrška i ljubav prema biciklizmu učinili su naše zajedničke vožnje posebnim trenucima. Novi bicikl bio bi savršena gesta da mu zahvalim za sve što je učinio za mene i našu priču. – Monika Jutrović

Foto: Intersport

Svoj prvi bicikl sam dobio sa nepune tri godine. Od tada mi ta dva kotača znače sve. Ali, da biste shvatili, moram se vratiti u daleku mladost kada sam sa ocem, u gomili nepoznatih ali pozitivno raspoloženih ljudi, krenuo na svoju prvu avanturu - koja traje i dan danas. Sjećam se da nikako nisam mogao shvatiti, i stalno sam se pitao, zašto 'Večernjakova biciklijada' a dan je. Nikako nisam mogao povezati sve te silne bicikle sa novinama koje je otac svakodnevno listao, čitao, komentirao... Ali nije to ni bilo toliko važno. Sva ta nasmijana lica, ljubav i pozitivna energija. I, bicikliranje s - Tatom! Da, tu je, i tako, sve počelo. Uspomena je mnogo, detalja još i više a mjesta na ovom papiru premalo. Sa prvim 'mustačima' stigla je i ekipa. Nerazdvojno društvo koje je godinama čekalo baš taj dan. Nezamjenjiv. Neusporediv. Neku novu avanturu, neke nove uspomene. Još uvijek se o tome priča... Danas, gotovo 45 godina od moje prve Večernjakove biciklijade, uz mene su moja djeca. Neka nova mladost, neke buduće uspomene. Opet svi jedva čekamo taj dan. I neka bude tako, do nekih novih prvih 'mustača' i nerazdvojne ekipe. Jasno vam je sada što mi ta biciklijada znači. Znači mi sve; i oca, i djecu, i obitelj, i zajedništvo, i ekipu, i ljubav i - život. Tradicija koja traje i koja će trajati dokle god nas bude! Hvala vam na tome! – Silvio Končić

Večernjakova biciklijada za mene je jedan od najatraktivnijih brendiranih sportsko zabavnih događanja, još otkad se išlo u Prepuštovec, pored kojega ja sada tjeram svoju TREKicu na ruti prema Kašini, žaleći što su ugostiteljski objekti kraj kojih se nekada pilo i veselilo zapušteni i što nisu privedeni nikakvoj korisnoj svrsi. Prigorski asfalt i okolnu šumu, staze, mlinove i potoke stvarno sam upoznala tek za vrijeme COVID-a i nakon operacije stopala, kada su mi šetnje i pedaliranje bili jedina dostupna rekreacija. Da bih u ovoj, 2024.g. postigla i osobni rekord, na dva kotača, od Sesveta do Zaprešića i natrag, jednog nedjeljnog jutra. Upravo me to ohrabrilo da se prijavim i pred sebe postavim novi cilj, Vugrinščak. Samobor obožavam, u njemu sam živjela i radila više od desetljeća, izletovala i nauživala se štrukli, no, moram priznati, utakmica se nešto i nisam nagledala. Ideja da se Večernjakova biciklijada nastavi sa zajedničkom podrškom Vatrenima genijalna mi je. Sestri, koja također sudjeluje, i meni, pridružit će se popodne ostatak obitelji, da nastavimo tradiciju, jer kad god se oblače navijačke majice, a po ekranima plešu kockice, mi smo skupa. – Barbara Restović

Foto: Intersport

Ako pak još niste osigurali svoj startni broj, možete to učiniti do 14. lipnja, i to putem obrasca na dnu članka. Starta se s Tuđmanova trga u 10 sati, a ondje će sudionike dočekati te prije pedaliranja dobro zagrijati Renata Sopek. Karavana će voziti preko Ilice, Aleje Bologne i Škorpikove pa Samoborskom cestom prema Samoboru te na koncu stići do Sportsko-rekreacijskog centra Vugrinščak, gdje vas očekuje cjelodnevna zabava.

Guštat će se, među ostalim, u bogatoj gastroponudi, osvježenju u bazenima, kvizovima znanja i brojnim zabavnim aktivnostima, a najdugovječnija sportska manifestacija u Hrvatskoj ove će se godine spojiti s još jednim važnim sportskim događajem. Naime, na dan Večernjakove biciklijade Hrvatska nogometna reprezentacija u Berlinu u sklopu Europskog prvenstva odmjerit će snage sa Španjolcima pa će se navijanje za vatrene oriti i Vugrinščakom. Utakmica će se pratiti na velikom ekranu, a prije nje, tijekom poluvremena te nakon što vatreni pobijede Španjolce, atmosferu će podizati Zaprešić Boysi, poslije kojih će pozornicom zavladati i članovi benda Elemental.