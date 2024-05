Od Zagreba do Vugrinščaka pedalira se 15. lipnja, a na cilju je fešta uz Elemental i Zaprešić Boyse

Bogata ugostiteljska ponuda, kvizovi znanja, osvježenje u bazenu, ali i navijanje za vatrene te koncerti Zaprešić Boysa i Elementala samo su dio onoga što vas 15. lipnja očekuje na samoborskom Vugrinščaku, ciljnoj lokaciji 42. Večernjakove biciklijade. Pod sloganom “Karavana kreće” pedalirat će se već dobro poznatom rutom koja starta na zagrebačkom Trgu dr. Franje Tuđmana, a na jučerašnjoj konferenciji za novinare predstavili su je glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić, samoborska gradonačelnica Petra Škrobot, zamjenik župana Zagrebačke županije Ervin Kolarec, Luka Tralić Shot iz Elementala te Ivan Novosel i Saša Pleše iz Zaprešić Boysa.

Sigurno ćete uživati

– Večernjakova biciklijada već je pitanje tradicije, a kao i svake godine i ovoga puta očekuje nas obilje zabave. No prije svega to je manifestacija namijenjena cijeloj obitelji, bit će i djece i roditelja i starih i mladih, stoga apeliram na sve sudionike da ne voze prebrzo jer to nije utrka – naglasio je Klarić.

Kao i lani, start je u 10 sati na zagrebačkom Trgu dr. Franje Tuđmana, gdje će sudionike najprije dobro zagrijati Renata Sopek, a potom će karavana krenuti preko Ilice, Aleje Bologne i Škorpikove pa Samoborskom cestom prema Samoboru te na koncu stići do Sportsko-rekreacijskog centra Vugrinščak. Povorku će tradicionalno pratiti i policijske snage, a na ruti dugoj 21 kilometar dijelom će se pedalirati i kroz Zagrebačku županiju.

– Ova manifestacija ima velik značaj i za Zagrebačku županiju i za njezinu Turističku zajednicu jer se svake godine odazove nekoliko tisuća sudionika. Destinacija smo koja iz godine u godinu bilježi sve veći broj turista, koje privlačimo, među ostalim, bogatom gastronomskom ponudom, netaknutom prirodom te brojnim kulturnim i zabavnim sadržajima – istaknuo je Kolarec.

A najdugovječnija sportska manifestacija u Hrvatskoj ove će se godine spojiti s još jednim važnim sportskim događajem. Naime, na dan Večernjakove biciklijade Hrvatska nogometna reprezentacija u Berlinu će u sklopu Europskog prvenstva odmjeriti snage sa Španjolcima pa će se navijanje za vatrene oriti i Samoborom.

– Pozivamo sve, ne samo one koji će pedalirati do Samobora, da nam se pridruže na Vugrinščaku jer ondje nas očekuje bogat cjelodnevni program kroz koji ćemo spojiti sport, glazbu, zabavu i umjetnost. Imat ćemo i fan zonu, utakmica će se pratiti na velikom ekranu, a prije, tijekom poluvremena te nakon što vatreni pobijede Španjolce, atmosferu će podizati Zaprešić Boysi – najavio je Dražen Novak, direktor marketinga Večernjeg lista.

”Igraj moja Hrvatska”, “Srce vatreno” i “Neopisivo” samo su neki od navijačkih hitova koji će odjekivati s Vugrinščaka, a nakon ekipe iz Zaprešića pozornicom će zavladati članovi benda Elemental.

– Nadamo se da će naša repka pobijediti, nakon čega će, moram priznati, biti izazovno odraditi koncert, no bit će odličan pa vjerujem da će mnogi uživati. Posjetiteljima ne treba neki poseban povod da bi se priključili Biciklijadi, a ako i ne voze bicikl, neka samo dođu i dobro se zabave – kazao je reper Luka Tralić Shot.

Cilj prve Večernjakove biciklijade, održane sada već davne 1979., bio je na Vugrinščaku, no tijekom više od četiri desetljeća pedaliralo se i do Šmidhena te Prepuštovca. U povodu jubilarnog 40. izdanja ciljna točka vraćena je tamo gdje je sve počelo, zbog čega ponos ne skrivaju brojni Samoborci, pa i gradonačelnica Petra Škrobot.

– Samoborci su posebno emotivno vezani za Biciklijadu, zbog čega su mnogi nerijetko prevalili i dvostruku rutu. Odnosno, najprije su pedalirali od Samobora do Zagreba pa se s karavanom vraćali, a vjerujem kako će brojni tako napraviti i ove godine. Manifestacija je odlična prilika za druženje s obitelji, boravak u prirodi te sport i rekreaciju, što su sve vrijednosti koje u današnje vrijeme treba posebno njegovati i poticati – kazala je Petra Škrobot te najavila kako će se ovog puta i sama priključiti karavani.

Vitamini i pozitivna energija

Da bi se bez problema prevalila ruta, valja se “opremiti” i vitaminima, a generalni partner 42. Večernjakove biciklijade je Cedevita.

– Brend je to za sve generacije, koji odlikuje širenje pozitivne energije i zajedništva. Vjerujemo da životna sreća proizlazi iz trenutaka provedenih s najmilijima, a upravo je Večernjakova biciklijada jedna od takvih prilika. Poznato je da Cedevita ima devet vitamina važnih za vitalnost, a uz to sjajno gasi žeđ i održava hidratiziranost, što je jako bitno tokom fizičke aktivnosti – istaknula je Iva Ramić, starija voditeljica izgradnje robne marke Cedevita.