Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 117
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Hari Mata Hari stiže u Arenu Zagreb, a Večernji te časti ulaznicama
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRIJEVARA U ZAGREBU

Uvjerio troje ljudi da će zaraditi na kriptovalutama pa ih opljačkao za pola milijuna eura! Novac je prokockao

Dresden: Konferencija povodom velike operacije zapljene robe putem online prijevara
Monika Skolimowska/DPA
Autor
Hana Ivković Šimičić
12.02.2026.
u 13:11

Oštećeni su mu u više navrata predavali novac u gotovini ili su ga uplaćivali na njegov bankovni račun, a on je taj novac trošio na osobne potrebe

Zagrebačka policija upravo je provela kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjakom koji je, kako se sumnja, počinio tri kaznena djela prijevare, a šteta se mjeri u više od pola milijuna eura. Kako su izvijestili, sve se odvijalo od 2019. do 2025. godine, a do prijevare je došlo kad je 33-godišnjak nagovorio tri žrtve, dva muškarca i ženu, da mu daju novac koji će navodno uložiti u trgovinu kriptovalutama. 

– Sumnja se da je lažnim prikazivanjem činjenica oštećene doveo i održavao u zabludi, lažno im predočavajući da će njihov novac uložiti u razne investicijske opcije kojima će ostvariti dobit: trgovanje kriptovalutama, izradu i razvoj mobilne aplikacije, razvoj softvera i slično, ujedno im predočavajući da se nalazi u teškoj financijskoj situaciji.
 
Nakon što su povjerovali u navode osumnjičenog, oštećeni su mu u više navrata predavali novac u gotovini ili su ga uplaćivali na njegov bankovni račun, a on je taj novac trošio na osobne potrebe, uglavnom na igre na sreću odnosno kockanje i klađenje, dok je manji dio tako dobivenog novca iskoristio kako bi simboličnu svotu dugovanja vratio oštećenom 34-godišnjaku, a sve s ciljem da ga i dalje održi u zabludi. Materijalna šteta pričinjena do sada utvrđenim kaznenim djelima iznosi 570.629 eura – navode u policiji. 
 
Osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku dok je posebno izvješće dostavljeno Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Kriminalističko istraživanje, zbog sumnje da je osumnjičeni počinio kaznena djela prijevara i na štetu drugih osoba, se nastavlja.

Ključne riječi
kripto novac prijevara

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!