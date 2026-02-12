Uvjerio troje ljudi da će zaraditi na kriptovalutama pa ih opljačkao za pola milijuna eura! Novac je prokockao

Zagrebačka policija upravo je provela kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjakom koji je, kako se sumnja, počinio tri kaznena djela prijevare, a šteta se mjeri u više od pola milijuna eura. Kako su izvijestili, sve se odvijalo od 2019. do 2025. godine, a do prijevare je došlo kad je 33-godišnjak nagovorio tri žrtve, dva muškarca i ženu, da mu daju novac koji će navodno uložiti u trgovinu kriptovalutama.

– Sumnja se da je lažnim prikazivanjem činjenica oštećene doveo i održavao u zabludi, lažno im predočavajući da će njihov novac uložiti u razne investicijske opcije kojima će ostvariti dobit: trgovanje kriptovalutama, izradu i razvoj mobilne aplikacije, razvoj softvera i slično, ujedno im predočavajući da se nalazi u teškoj financijskoj situaciji.



Nakon što su povjerovali u navode osumnjičenog, oštećeni su mu u više navrata predavali novac u gotovini ili su ga uplaćivali na njegov bankovni račun, a on je taj novac trošio na osobne potrebe, uglavnom na igre na sreću odnosno kockanje i klađenje, dok je manji dio tako dobivenog novca iskoristio kako bi simboličnu svotu dugovanja vratio oštećenom 34-godišnjaku, a sve s ciljem da ga i dalje održi u zabludi. Materijalna šteta pričinjena do sada utvrđenim kaznenim djelima iznosi 570.629 eura – navode u policiji.



Osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku dok je posebno izvješće dostavljeno Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Kriminalističko istraživanje, zbog sumnje da je osumnjičeni počinio kaznena djela prijevara i na štetu drugih osoba, se nastavlja.