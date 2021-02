Vlasnik zemljišta blokirao prolaz tramvaju! Grad Zagreb nije riješio pitanje obeštećenja još od 1959.!

Stao je s zelenom ogradom nasred tramvajske pruge, a kad je prišlo ZET-ovo vozilo, odbio se pomaknuti. No, pola minute kasnije, ipak je ustuknuo i pustio promet da teče svojim uobičajenim tijekom jer je uspio pokazati svoj "point".

Marijan Kos, predsjednik vijeća Mjesnog odbora Gračani, jedan je od vlasnika parcela kroz koje prolazi tramvajska pruga, a na taj način i tramvajska linija broj 15 do Gračanskog Dolja i sljemenske žičare, a jutrošnjom je akcijom htio ukazati na problem koji imaju ne samo on, već i velik broj drugih stanovnika naselja. Podržali su ga susjedi, koji su također vlasnici raznih parcela na trasi između Mihaljevca i Gračanskog Dolja. Od Grada traže da se riješi višedesetljetni sport, te se ih se obešteti po razumnoj cijeni, s obzirom na to da to zaslužuju.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Današnjom akcijom želimo upozoriti Grad Zagreb na imovinsko-pravni problem koji nije riješen od 1959. Od te godine imamo pravomoćno rješenje kojim je ZET dužan obeštetiti stanovnike Gračana za oduzeto zemljište za izgradnju tramvajske pruge od Mihaljevca do Gračanskog Dolja, to vam je 166 zemljišno-knjižnih uložaka, vlasnika je tu negdje isto toliko. Neki su već umrli pa nisu imali nasljednike. Pričamo o 68.926 metara kvadratnih zemljišta s jedne i druge strane tramvajske pruge - objasnio je Kos novinarima. Akciju je podržao i Goran Husić, koji ima imovinsko-pravni problem s Gradom Zagrebom zbog okretišta tramvaja u Prečkom.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kos je pozvao Grad na razgovor i nastavak dogovora jer je svima, kaže, u interesu da se stvar riješi na što bolji način, podsjetivši sve kako je će pruga, jednom kad žičara otvori, postati jednim od glavnih prijevoznih sredstava svih Zagrepčana i turista koji odluče posljetiti vrh Medvednice.

- Pripremili smo ogradu i u sljedećih par dana ju mislimo postaviti i zatvoriti prolaz tramvaju ako nas Grad Zagreb ne pozove na sastanak da probamo taj problem koji se vuče 50 godina riješiti - poručio je Kos. Rekao je da im se 10-tak dana nakon osnivanja građanske inicijative "Problemi Zagreb" javilo dosta građana iz drugih dijelova Zagreba koji isto imaju probleme s imovinsko-pravnim odjelom u Gradu Zagrebu.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL 14.02.2021., Zagreb - Predsjednik MO Gracani i vlasnik jedne od parcela kroz koju prolazi tramvaj, Marijan Kos, blokirao je na par minuta tramvajsku prugu kojom vozi tramvajska linija broj 15. Zali se na problem u rjesavanju imovinsko-pravnih odnosa sa Gradom Zagrebom. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL

-Javljaju nam se ljudi iz Branimirove ulice koja je već tri godine u zastoju, ne radi se ništa makar je gradonačelnik imenovao i posebnog savjetnika za rješavanje problema u Branimirovoj ulici, ali tamo se ništa ne događa. Javljaju nam se i vlasnici iz Prečkog koji isto imaju imovinsko-pravnih problema s Gradom Zagrebom. Također, javljaju nam se ljudi iz Vrtlarske ulice gdje se već 15 godina nisu riješili imovinsko-pravni odnosi. Javili su nam se i ljudi iz Čučerja gdje Grad Zagreb hoće na njihovim privatnim parcelama graditi grobove i prodavati drugim korisnicima - istaknuo je Kos.