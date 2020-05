Vlaška će i sutra biti zatvorena za sav promet i to na dijelu ulice A. Bauera do Domjanićeve ulice, i to od 8.30 do 19 sati, jer se još uvijek radi na uklanjanju dimnjaka.

Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će: Maksimirska cesta - Domjanićeva - Voćarska - Vončinina - Vlaška i obratno.