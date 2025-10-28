VIDEO Zagrepčani ljuti zbog spremnika za otpad, vozači imaju ozbiljan problem: 'Koji majmun je to postavio?'

Dok se mnogi Zagrepčani vesele promjenama koje se događaju u njihovim kvartovima, ima i onih koji upozoravaju na značajne nedostatke koji nastaju s implementacijom novih rješenja. Primjerice, uvođenje polupodzemnih spremnika za otpad, iako s ciljem modernizacije, donosi specifične izazove. S obzirom na to da ovi spremnici nisu pomični i poprilično su velikih dimenzija, njihovo postavljanje uz rub ceste može dovesti do ozbiljnih prometnih problema.

Naime, vozačima može biti značajno ograničena preglednost, što predstavlja rizik za sigurnost. Smanjena vidljivost oko ovih spremnika sprječava vozače da na vrijeme uoče nadolazeći promet, pješake ili bicikliste, što može rezultirati naglim kočenjem ili opasnim manevrima.

Na to upozorava i video objavljen na Instagramu. Mnogi su i u komentarima kritizirali ovakvo postavljanje spremnika za otpad, a nekolicina je ipak navela kako oni možda baš tako stoje zbog nekog specifičnog razloga.

"Možda onuda idu podzemne instalacije, zato su baš tu…", "Rođen sam u Zagrebu i volim taj grad, ali Zagreb je postao favela", "Možda da se taj dio parkinga koristi kako treba, ne bi bilo problema. Tu gdje Vi izlazite na cestu, to je 'ulaz' u parking, a niže je izlaz iz njega. Tamo Vam ne smeta ništa", "Zagreb više nije Zagreb. Kako god da okreneš. Odiše nečim smrdljivim", "Koji majmun je to postavio?", "To je da možeš iz auta dobaciti", neki su od komentara.

Iz Grada su za Jutarnji.hr kazali kako će se na spornoj lokaciji postaviti ogledalo: "U Ulici Grada Chicaga kod kućnog broja 19, nasuprot izlaza s parkirališta, početkom idućeg tjedna postavit će se prometno ogledalo. Nakon postavljanja, ako prometno-sigurnosna situacija to bude zahtijevala, ići će se s prijedlogom uvođenja jednosmjerne regulacije prometa, pri čemu će na dijelu gdje su postavljeni polupodzemni spremnici biti ulaz, a na suprotnom kraju izlaz s parkirališta."