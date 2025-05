VIDEO Neočekivana gošća došla u učenički dom u središtu Zagreba: 'Jako je mala, a uvukla se u nepristupačni dio okvira vrata'

Neočekivana gošća iznenadila je djelatnike i učenike jednog zagrebačkog učeničkog doma u središtu grada. U okviru vrata s dvorišne strane zgrade, naime, zamijetili su zmiju bjeloušku pa su u pomoć pozvali djelatnike Dumovca – skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba.

"Djelatnici i učenici doma odmah su je opazili i pozvali nas da je izvadimo s nezgodnog mjesta. Budući da je zaista mala i da se uvukla u nama nepristupačni dio okvira vrata, nježno smo je potaknuli da izađe van. Čim je zmijica izgmizala na otvoreno, stavili smo je u staklenku i odnijeli u prirodu.

Našli smo joj dobro mjesto s visokom travom gdje će imati sve što joj je potrebno za lijep život. Takva joj vegetacija omogućuje zaklon, ali i obilje hrane. Bjelouške spadaju među neotrovne zmije.

U prirodi nastanjuju zaista veliko područje, od juga Skandinavije do sjevera Afrike te istočno sve do Bajkalskog jezera. Sada je bjelouškama razdoblje razmnožavanja. To im razdoblje traje od ožujka do lipnja", napisali su iz Dumovca.