Velika promjena u ZET-ovom prijevozu! Tramvaji prema Mihaljevcu neće voziti mjesecima, donosimo sve detalje

Zbog modernizacije tramvajske pruge u Ulici Ribnjak, na relaciji od Vlaške do Ulice Nikole Grškovića, od ponedjeljka, 16. lipnja, do očekivanog završetka radova početkom rujna, obustavlja se tramvajski promet od Gračanskog dolja do Draškovićeve. Tramvajska linija 15 (Mihaljevac - Gračansko Dolje) bit će obustavljena, a linije 8 i 14 prometovat će izmijenjenim trasama i to na način da će linija 8 iz Zapruđa prometovati do Kvaternikovog trga, a linija 14 iz Zapruđa do Trga žrtava fašizma.



Umjesto tramvaja prometovat će privremena autobusna linija 613 (Kaptol - Gračansko dolje) trasom kako slijedi: Kaptol - Degenova - Medveščak - Ksaver - Mihaljevac - Gračansko dolje. Autobusi će radnim danom i subotom polaziti svakih 10 minuta, a nedjeljom svakih 14 minuta.

Na noćnoj liniji 33 (Mihaljevac - Savišće) umjesto tramvaja djelomično izmijenjenom trasom vozit će autobusi. U smjeru Mihaljevca autobusi noćne linije 33 koristit će stajalište „Medveščak“ u Ulici Nike Grškovića, dok se stajalište „Draškovićeva“ u smjeru Savišća izmješta južnije, na lokaciju Trg hrvatskih velikana 2 (kod trgovine Mlinar).

Prolazno stajalište „Gračansko dolje“, koje u smjeru Mihaljevca koriste autobusi linije 233 (Mihaljevac - Markuševec), bit će izmješteno 30 metara južnije.



Novi vozni red tramvajskih i autobusnih linija bit će dostupan na početno-krajnjim stajalištima te internetskoj stranici ZET-a, a ispod je trasa autobusne linije 613.