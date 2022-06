Kako najbolje pripremiti vaš bicikl za pedaliranje do Samobora, zaštititi ga od lopova i koju dodatnu opremu koristiti

Još nas pet dana dijeli od starta jubilarne, 40. Večernjakove biciklijade pa je red da svoje ljubimce na dva kotača što bolje pripremite. Bilo bi nezgodno da vam kočnice, lanac, pedale, gume ili kotači zakažu netom prije ili tijekom biciklijade, no ako u pitanju nije "totalka", stvar možete srediti i sami.

Rukavice, imbus, voda

Kako vas ne bi izdao lanac, valja ga redovito podmazivati i čistiti. Podmazujete li ga posebnim uljima za bicikle, nakon toga nemojte koristiti WD-40 jer on otapa masnoću. Važan je i redovit servis kočnica. Mehaničke kočnice možete održavati i sami kompletom imbus-ključeva i odvijačem.

Potrebno je pakne, odnosno kočione obloge, namjestiti da prianjaju na rotor diska, zategnuti kočnice, podmazati njihovu sajlu uljem i provjeriti je li im čeljust dovoljno stabilna. Za redovito održavanje hidrauličkih kočnica pak najpametnije je posjetiti servisera ili trgovinu u kojoj ste kupili bicikl. I gume trebaju biti čvrste, a potrebno ih je napumpati čim na dodir osjetite da su mekše nego što su bile.

Poštujete li ta pravila, manja je vjerojatnost da će vam neki dio bicikla otkazati u vožnji, no ako se to ipak dogodi, dobro je kod sebe imati manja kliješta, odvijač i poneki imbus-ključ. Iskusni biciklisti preporučuju pak ACE Camp Multi Alat All-in-1 Bike Tools, komplet alata koji možete nabaviti po cijeni od 120 kuna.

Želite li zablistati na biciklijadi, dobro će vam doći i dodatna oprema. Iako zakonski nije obvezna za starije od 16 godina, kacigu je preporučljivo nositi. Pri odabiru prikladne kacige treba paziti da vam pokriva veći dio čela, da je udobna i dovoljno prozračna i da ima praktično kopčanje. Rekreativci mogu kupiti jednostavnu, "open face" kacigu koja košta do sto eura, no oni koji se bave enduro ili downhill biciklizmom trebaju čvrste kacige koje mogu koštati i do 4500 kuna.

Za dodatnu zaštitu važni su i štitnici za laktove i koljena. Idealni su oni od D30 materijala, a možete ih nabaviti u sportskim dućanima, i to po cijenama od 350 do 900 kuna. Ozbiljniji biciklisti ili pak oni koji ne vole neugodan, ljepljiv osjećaj na dlanovima nakon bicikliranja koriste i rukavice. One trebaju biti što tanje i broj manje od vaše uobičajene veličine, a cijena im je od 50 do 400 kuna. Zakonska obaveza su i svjetla. Ono bijele boje mora biti upaljeno s prednje, a ono crvene sa stražnje strane. Setove prednjih i stražnjih svjetala možete kupiti i bilo kojem dućanu sportske opreme, a cijena im se kreće od 80 do 1800 kuna. Svjetla su nerijetko predmet krađe, pa ako u njih ulažete, nemojte ih ostavljati bez nadzora.

Hidratacija je također krucijalna za bicikliste, stoga je dobro imati ugrađen stalak s bočicom za vodu ili je nositi u ruksaku ili košari. Cijene stalaka i bočica su između 50 i 100 kuna. A kako su bicikli često na meti kradljivaca, ne bi bilo poželjno da bez svog prijevoznog sredstva ostanete netom prije tradicionalne Večernjakove biciklijade. Korištenje četveroznamenkastih šifri nije idealno rješenje jer ih je lako dešifrirati ili prepiliti sajlu i zato je zaštitni lanac s lokotom i ključem najsigurniji način zaključavanja bicikala. Za to je najbolje koristiti spiralnu ili čeličnu, dovoljno dugu sajlu s ključem i bravom, nalik onima za vezivanje motora.

Cijene takvih sajli s ključevima na tržištu se otprilike kreću od 40 pa sve do 1000 kuna. Među biciklistima su popularni i tzv. U-lockovi, čvrste sajle od kaljenog čelika koje je još teže prepiliti. Abus Ultra Mini, prema mišljenju stručnjaka, najbolji je izbor, a cijena mu je oko 400 kuna. Za istu cijenu možete nabaviti i Master Lock 8195 U-Bar, izrađen od nehrđajućeg čelika ili pak Giant Surelock Protector 1 DT koji dolazi s dodatnom sajlom za vezivanje kotača.

Razgibavanje uz Renatu Sopek

Večernjakova biciklijada starta iduće subote u 10 sati na zagrebačkome Trgu Franje Tuđmana, preuzimanje brojeva počinje u 8.30 sati, svakog sudionika očekuje poklon-vrećica, a fitness-trenerica Renata Sopek vodit će razgibavanje. Staza do Samobora duga je 21 kilometar, asfaltirana je i ravna. Na cilju u Vugrinščaku bicikliste dočekuju bend Pravila igre, bogata gastroponuda, sadržaji poput badmintona, odbojke i besplatnih novouređenih bazena.

Poslijepodne sviraju još i Teška industrija i Heidi šeće psa, a u 19 sati počinje glazbeni program koji završava oko 22 sata, a nastupaju Detour, Prljavo kazalište i Vanna. Povratak je u vlastitom aranžmanu. Za one koji žele bezbrižno uživati u večernjem programu osigurano je parkiralište za bicikle sa zaštitarom i besplatan povratak autobusima u Zagreb. Smisao biciklijade nije utrkivanje, već druženje, stoga apeliramo na sve sudionike da se drže laganijeg ritma.