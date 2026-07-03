Vani 30, u autobusima i tramvajima ide i do 40 stupnjeva: 'Meni je jučer pozlilo, a uopće nije bilo puno ljudi '

Novo ljeto, ista priča. Unatoč činjenici da je ZET u posljednje vrijeme napravio pomake prema obnovi voznog parka, zagrebačkim ulicama i dalje prometuju vozila koja nisu posve ispravna. Neka od njih nemaju ispravnu klimu, stoga se po društvenim mrežama ponovno mogu čuti komentari putnika koji tijekom vožnje pate zbog nesnosnih vrućina. Najgore je na linijama koje voze na duljim relacijama, poput 109 (Črnomerec–Dugave) te 268 (Glavni kolodvor–Velika Gorica).

– Evo vozim se u stodevetki. Vani je 35 stupnjeva, a u busu jedno 40. Može li mi netko pametan objasniti kako je normalno da u 2026. godini u busevima ne radi klima? Pogotovo po ovim vrućinama. Je l' to do vozača koji je ne upali ili su busevi u raspadu pa je nema? – pitao je Zagrepčanin na društvenoj mreži Reddit.

Dobar dio tramvaja nema upaljenu klimu ili je neispravna, odgovaraju mu drugi stanovnici metropole. – Meni je jučer pozlilo u 17-ici, a u nije uopće bilo puno ljudi unutra – poručila je Zagrepčanka. Jedan je putnik otkrio detalj koji je dobio, kaže, od vozača. – Često u busevima bude upaljeno grijanje u zadnjem segmentu. Kad sam na okretištu molio da se ugasi vozač mi je pričao da se to grijanje ne pali i gasi iz vozačeve kabine nego ručno na nekom ventilu negdje. I tak se voze busevi s pećnicom u zadnjem dijelu – istaknuo je.

ZET, podsjetimo, radi na "pofriškavanju" postojećeg voznog parka. U 2025. godini nabavljena je 20 novih tramvaja tipa TMK 2400 i jedno rabljeno tramvajsko vozilo, a isporučeno je 70 autobusa, od čega 59 klasičnih i 11 zglobnih. Istovremeno su rashodovana 34 autobusa. O klimama u vozilima pitali smo ZET više puta, a oni su nam rekli da se funkcionalnost klime svakog dana provjerava.

– U tramvajskom prijevozu, u promet se sukladno raspoloživosti prvenstveno uključuju niskopodni klimatizirani tramvaji, no prijevoz se dijelom obavlja i s tramvajima starije generacije od kojih gotovo svi imaju klimu u vozačkom prostoru. Takvi tramvaji čine oko 15 do 20 % od ukupnog broja vozila dnevno u prometu. Što se rada klimatizacijskih sustava u autobusima i tramvajima tiče, nije isključeno da tijekom eksploatacije vozila dođe do kvara sustava, posebice tijekom ovako visokih temperatura kada rade pod najvećim opterećenjem.

FOTO Zagrepčanka obišla cijeli Siget i pokazala kako izgleda: 'Prisiljeni smo živjeti u smeću i smradu'

U takvim situacijama promptno reagira servisna služba, a ako se kvar ne može otkloniti na licu mjesta, sukladno raspoloživim resursima, u promet se uključuje zamjensko vozilo kako bi putovanje bilo čim ugodnije. Svakako treba uzeti u obzir da tramvaji i autobusi imaju velike staklene površine, a i tijekom učestalog zaustavljanja na stajalištima dolazi do prodora vanjskog toplog zraka te je putnički prostor iznimno teško držati rashlađenim – stoji u jednom od ranijih odgovora koje smo dobili od ZET–a.