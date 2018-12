Najveći spomenik Franji Tuđmanu

Čekali su strpljivo i kad je s njega napokon pala prigodna plava zavjesa, lica su im se ozarila, a pogledi su im ostali na gotovo sedam metara visokoj skulpturi prvoga hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana. Danima unaprijed prijatelji i hrvatski branitelji Pero Horvat i Mato Linić, kažu, promatrali su livadu uz Ulicu Hrvatske bratske zajednice i razmatrali koja bi pozicija bila najbolja da se na nju smjeste i 10. prosinca, na 19. obljetnicu Tuđmanove smrti, da bi doživjeli, kako su nam rekli, “poseban povijesni trenutak”.

Dugo im je trebalo

– Predsjednik pripada glavnom gradu i drago nam je što su ga konačno ovamo i smjestili. Dugo im je trebalo – ocijenila su dvojica branitelja.

Oni su jučer na otkrivanje spomenika stigli sat i pol ranije da bi zauzeli prvi red do kipa i razvili trobojnicu. Prvi red na kraju zauzeli jesu, ali tek prvi slobodan jer mjesta ispred same skulpture bila su rezervirana za posebne uzvanike. Nije to spriječilo, međutim, Zagrepčane da dođu na otkrivanje rada kipara Kuzme Kovačića pa su se rasporedili i duž Hrvatske bratske zajednice, a i Vukovarskom, na čijem je križanju postavljen kip.

Priliku nisu propustili ni prosvjednici, koji su, pak, poručili da je “najvjerniji spomenik Tuđmanu današnja Hrvatska”. Svjesno ili nesvjesno, na to se osvrnula predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, koja je poručila da bi, umjesto nadmetanja u osporavanju ili veličanju Tuđmana, produktivnije bilo reaktualizirati i reafirmirati bitne vrijednosti njegove baštine i ugrađivati ih u političku osnovu daljnje izgradnje društva i države.

– To je utoliko važnije što se Hrvatska, kao i cijela Europa, suočava s izazovima koji traže ljude požrtvovnog domoljublja, jasne političke vizije i dosljednosti – zaključila je predsjednica, koja je posebno istaknula da 10. prosinca već 19 godina ima posebno značenje za cijeli hrvatski narod. Tog je dana 1999. godine, rekla je, umro prvi predsjednik suverene i samostalne Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman, a upravo od tada čeka se kada će mu se u glavnom gradu podići spomenik.

Hrvatski je narod volio svojeg predsjednika, emotivna je bila Grabar-Kitarović citirajući Tuđmanove možda i najpoznatije riječi: “Uvijek i sve za Hrvatsku, a našu jedinu i vječnu Hrvatsku ni za što”.

Skulptura u koraku prema naprijed ono je što se dojmilo predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, koji je rekao da se tako najbolje prikazuje prvog hrvatskog predsjednika koji je “uvijek bio ispred drugih i poveo svoj narod u stvaranje države”. A da su upravo njegovo “političko umijeće, idejna i intelektualna širina odlučujuće pridonijeli ostvarenju hrvatskih strateških nacionalnih interesa u iznimno zahtjevnim okolnostima”, istaknuo je premijer Andrej Plenković.

– Pod Tuđmanovim vizionarskim vodstvom Hrvatska je ostvarila svoje najveće uspjehe; uvođenje demokratskoga višestranačkog sustava, neovisnost i međunarodno priznanje, obranu od agresije velikosrpskog Miloševićeva režima, oslobođenje zemlje vojnoredarstvenim operacijama Bljesak i Oluja, kao i mirnu reintegraciju Podunavlja, završetak sukoba u BiH te obnovu ratom razrušenih krajeva Hrvatske – istaknuo je premijer Plenković.

Umjesto gradonačelnika Milana Bandića riječ je preuzela njegova zamjenica Jelena Pavičić Vukičević. Iako se nagađalo da bi se Bandić mogao pojaviti na otkrivanju spomenika, poslušao je savjete liječnika i suradnika, kako doznajemo, i ostao u bolnici. Pavičić Vukičević istaknula je da se prava Tuđmanova veličina vidi tek sada, iz distance.

Skulptura i dekorativna rasvjeta

– Nije bio nepogrešiv, ali velika djela velikana ništa ne može zasjeniti – istaknula je.

Zadovoljan izgledom skulpture na otkrivanju bio je i njezin autor Kuzma Kovačić koji je istaknuo da kip “svjedoči o duhovnoj veličini predsjednika, a predstavlja kip živoga Tuđmana, onog koji ostaje s nama”.

Podsjetimo, spomenik Franji Tuđmanu nalazi se na visini od gotovo sedam metara, što ga čini najvećim u Hrvatskoj. Sama statua visoka je 4,27 metara, postolje je visoko 1,45 metara, a u odnosu na razinu tla i teren na kojem stoji podignut je za metar.

Cijela ideja bila je da Tuđman gleda na prostor između Lisinskog i zgrade gradske uprave, na kojem se do kraja sljedeće godine trebao smjestiti Spomenik domovini. Hoće li ga Tuđman tada ugledati, još se ne može sa sigurnošću reći jer ugovor s izvođačem radova, koji bi trebao, prema javnom natječaju, biti zajednica ponuditelja Tigra i Vodotehnika, još nije potpisan.

Oni su Gradu ponudili da će Spomenik domovini napraviti za 27,5 milijuna kuna bez PDV-a, iako je prvotna procjena bila da ne bi trebao stajati više od 21,5 milijuna. Sama skulptura Tuđmana stajala je 4,5 milijuna kuna, a dekorativna rasvjeta oko njega još pola milijuna.

Na Mirogoju položili vijenac Izaslanstvo HDZ-a jučer ujutro na Mirogoju je položilo vijenac i zapalilo svijeće na grobu Franje Tuđmana. – Vodio je Hrvatsku u najtežim vremenima velikosrpske Miloševićeve agresije, za vrijeme Domovinskoga rata, oslobodio okupirane teritorije i svojom mudrošću, uz pomoć međunarodne zajednice, mirno reintegrirao hrvatsko Podunavlje, inzistirao na procesu pomirbe – istaknuo je tom prigodom premijer Andrej Plenković, a slične je riječi ponovio i poslijepodne na otkrivanju skulpture. Osim njega, na otkrivanju bili su i stranački mu zamjenik Milijan Brkić, ministri kulture, zdravstva, zaštite okoliša, regionalnog razvoja, obrane, a i rektor Sveučilišta Damir Boras, dok je među uzvanicima bio i Tomislav Horvatinčić.

