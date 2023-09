Navukao silikonsku masku, ukrao identitet pa u banci pokušao uzeti milijune: 'Htio sam osigurati mirnu starost'

Poprilično maštovit bio je Darko K. (64) u pokušaju da se domogne tuđih milijuna kuna i eura. Tu domišljatost pokazao je tako što je u policijsku postaju došao maskiran silikonskom maskom kako bi lažirao identitet! Nepravomoćno je osuđen na dvije godine i dva mjeseca zatvora zbog pokušaja prijevare i nedopuštene uporabe osobnih podataka.

Teretio se da je u travnju 2019. na točno neutvrđen način došao do osobnih podataka i fotografije Damira H. Nakon toga je pribavio silikonsku masku i leće za oči, a sve kako bi što više sličio fotografiji Damira H. Zatim je tako maskiran 22. travnja 2019. došao u PP Črnomerec, gdje se neistinito prijavio kao Damir H., nakon čega je prijavio gubitak osobne iskaznice i vozačke dozvole. Policajac koji je prijavu zaprimio ništa nije posumnjao pa mu je izdao potvrdu o izgubljenima dokumentima.

S tom potvrdom Darko K. zatražio je da mu se u žurnom postupku izda osobna iskaznica i putovnica na ime Damira H. Kada je predavao te zahtjeve, također je bio maskiran silikonskom maskom, a imao ju je i kada je 25. travnja 2019. preuzeo dokumente te kada je otišao u poslovnicu Zabe. Opet se predstavio kao Damir H. te je zatražio da mu isplate 1,2 milijun eura i milijun kuna. Službenica banke tražila ga je osobnu iskaznicu i on ju je predočio. No ona je potom nazvala osobnu bankaricu Damira H. koja joj je kazala da tu nije riječ o Damiru H. Tijekom suđenja Darko K. priznao je krivnju.

– Dugo sam u teškoj materijalnoj situaciji, zdravlje mi je loše, a kako imam 64 godine, uspaničio sam se zbog svoje starosti. Nisam htio počiniti takvo djelo, već manjih razmjera. Cilj mi je bio osigurati mirnu starost. Radio sam do 90-ih godina, a onda sam dobio otkaz. Priznajem da sam počinio to djelo, a pokušao sam podignuti 18 do 19 tisuća kuna. Meni bi bilo dovoljno 50.000 kuna. Htio sam to djelo počiniti u manjem opsegu, no bio sam prisiljen na ovo, a ne želim reći tko me prisilio jer se bojim za svoj život i život svog sina – branio se Darko K.