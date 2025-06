Usred toplinskog vala ostali bez vode: U ova dva zagrebačka kvarta dolaze cisterne

Današnje ekstremno visoke temperature koje će se popeti i do 36 Celzijevaca bit će posebno teške po Zagrepčani u dijelovima Sesveta i Kustošije koji su zbog puknuća cjevovoda privremeno ostali bez vode. Naime, bez vode su potrošači u Radničkoj ulici do 13 sati te dijelu Španovićeve ulice do 15 sati. Tijekom radova opskrba vodom bit će osigurana putem autocisterni označenih natpisom "VODA ZA PIĆE". Iz Holdinga mole stanovnike pogođenih područja za razumijevanje i strpljenje do završetka sanacije.