Tomašević: "Ispravljena je jedna velika nepravda u Zagrebu"

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević i zamjenici gradonačelnika Danijela Dolenec i Luka Korlaet obići će URIHO u povodu potpisivanja kolektivnog ugovora te održati redovnu konferenciju za medije. Zaposlenici URIHA pokazali su gradonačelniku svoje pogone u kojima zapošljavaju osobe s invaliditetom.

–Ispravljena je jedna jako velika nepravda u Zagrebu, a to je da URIHO, kao jedna od najvećih gradskih tvrtki, imala kolektivni ugovor star više od 20 godine. Više od 500 radnika imalo je neadekvatne plaće, neadekvatne uvjete rada. Materijalna prava se nisu mijenjala čak 20 godine, a ja sam ponosan da se ta nepravda konačno ispravila- rekao je Tomašević nakon potpisivanja novog kolektivnog ugovora za URIHO.

Materijalna radna prava financirat će se iz proračuna, rekao je, pa se od iduće godine potpora iz proračuna povećava za više od 60 posto.

Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec najavila je potom da su novi kolektivni ugovori potpisani krajem prošle godine u vrtićima, kulturi, vatrogascima i gradskoj upravi te Zagrebačkom holdingu, ZET-u i Velesajmu te u ustanovama socijalne skrbi. Sve su plaće usklađene na najpovoljniji koeficijent za radnike.



Seli li se Primijenjena škola u Kineski paviljon?

MUO i ŠPUD idu u cjelovitu obnovu i trenutačno razrednu nastavu učenici slušaju u IV. gimnaziji na Kajzerici. Pojavilo se pitanja prostora za radionice, a roditelji su tražili da bude pored škole, stoga je Ured za obrazovanje predložio Kineski paviljon, a protivljenja nije bilo. Ravnatelj ej radio projekt kako bi se adaptirao prostor i to će trajati nekoliko mjeseci. Učenici se sele iz ŠPUD-a kada započne faza cjelovite obnove ŠPUDa. Do tad će radionice biti tamo, Velesajam je najbolja zamjenska lokacija. Prostori će biti grijani. U tijeku je revizija projekta, a potom kreće cjelovita obnova.

Je li pročelnik Pavuna potrgao retrovizor i brisač nepropisno parkiranom automobilu?

Ovo mi je prvo glas. Ne bih komentirao glasine nego najprije provjeriti informacije. Nitko mi iz oporbe nine dao te informacije. Utvrdit ćemo što se dogodilo.

Tko je financirao team building čelnika Zagrebačkog holdinga i podružnica?

Zaposlenici svi idu non stop na usavršavanja, sastanke, konferencije, u Hrvatskoj i u inozemstvu, znam to jer stalno potpisujem putne naloge. Mi kao gradska uprava svaka tri, četiri mjeseca imamo sastanak s pročelnicima, zamjenicima, direktorima poduzeća i tu se koordiniramo s planom razvoja grada. Ovo je bio drugi takav sastanak, bio je na Sljemenu u Tomislavovom domu kojim upravlja Holding.

Kako funkcionira Odluka o komunalnom redu? Ponovno se postavljaju veliki digitalni reklamni displeji?

Ako su predani zahtjevi, moraju se završiti po staroj odluci, tako je i s terasama, plakatima i svime. U odluci ej rok od tri godine da se prilagode. Da nema prijelaznog razdoblja, bili bismo suočeni s nizom tužbi. Ne postoje novi zahtjevi, no ukoliko postoje stari zahtjevi moraju se po staroj odluci završiti.

Jeste li upoznati da je blizu poglavarstva postavljeni novi, ogromni pano?

Taj je predan 2021.

A reklame na busevima i tramvajima?

Maknut će se do kraja godine sa svih tramvaja. Poduzeće je pokrenulo tužbu zbog toga, no smatramo da tu stojimo dobro i ne odustajemo do plavih tramvaja nakon Nove godine. Postepeno ih skidamo.