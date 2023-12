Tomašević o Jakuševcu: 'Neugodan miris nije opasan za građane, a danas se smeće neće odlagati nigdje'

Čelnici zagrebačke gradske uprave održali su konferenciju za medije u povodu incidenta koji je jutros na noge dignuo cijeli Zagreb. Tijekom cijelog dana Večernji list izvještavao je o urušavanju brda smeća na odlagalištu Jakuševec prilikom kojeg su tri osobe ozlijeđene. Gradonačelnik Tomislav Tomašević, među ostalim, napomenuo je kako je ovaj nemili događaj znak da se s projektom centra za gospodarenje otpadom u Resniku više ne može čekati.

Teško ozlijeđeni radnik je stabilno, izvan je životne opasnosti, a Tomašević je napomenuo i kako se čuo s njegovom obitelji i ponudio svu pomoć. Ostali radnici bili su ili lakše ozlijeđeni ili u stanju šoka pa su pušteni na kućnu njegu.

Tomašević je kazao kako su mjerne postaje aktivne tijekom cijelog dana, a zatražena su i dodatna mjerenja kakvoće zraka od NZJZ-a "Dr. Andrija Štampar".

– Mjerenja su pokazala da su plinovi koji uzrokuju neugodan miris, uglavnom sumporovodik i metan, izmjereni u brojkama ispod granične vrijednosti. Stoga opasnosti za zdravlje građana ne bi trebalo biti. NZJZ će svakih nekoliko sati obavještavati javnost o situaciji s česticama – kazao je gradonačelnik.

Danas se otpad više ne odlaže na Jakuševcu, a prema Državnom inspektoratu neko vrijeme neće se odlagati na potezu u radijusu od 300 metara od urušavanja, ali u gradskoj upravi nadaju se kako će se odlaganje otpada već sutra nastaviti na nezahvaćenim dijelovima Jakuševca. Tomašević je kazao kako s Vladom treba ući u ozbiljne akcije za planove izgradnje centra za gospodarenje otpadom u Resniku.

– Vezano uz sastanak u Vladi, čuo sam se s predsjednikom Vlade. Želimo razgovarati o tri hitne teme da se konačno zatvori odlagalište Jakuševec, a otvori Resnik. Očekujemo informaciju koliko novca možemo očekivati iz EU fondova. Tri su glavna pitanja, a to su financiranja, lokacija i suradnja sa Zagrebačkom županijom. Povijest suradnje sa županijom duga je i bremenita, a s obzirom i na to da bi Grad Zagreb trebao uložiti značajna sredstva, ne slažemo se s time da četvrtina miješanog komunalnog otpada u taj centar dolazi iz Zagrebačke županije. Inzistiramo na tome da to bude rješenje samo za Zagreb – rekao je Tomašević pa dodao kako je intencija da se odlagalište Jakuševec nakon 20 godina napokon zatvori. Ovo je danas bilo zadnje upozorenje – dodao je on.

– Ja nisam rekao da je Vlada odgovorna za ovo, samo želim da s njima razgovaramo. S resornim ministrom komuniciram već dugo, ali nikako ne dobivamo povratnu informaciju. Shvaćam da je bilo drugih prioriteta, ali ovo sada moramo riješiti – kazao je Tomašević.

Revidira se studija vezana uz projekt centra za gospodarenje otpadom u Resniku s obzirom na to da su se promijenila neka od pravila Europske unije vezane uz financiranje takvih postrojenja i taj je postupak, ustvrdio je Tomašević, pri kraju. Očevid na Jakuševcu u tijeku je i očekuju se daljnje konzultacije s inspektoratom pa je gradonačelnik ponovio kako će odlaganje od sutra ujutro biti ponovno u funkciji, na plohi koja nije zahvaćena urušavanjem.

Očekivano je od oporbe da traži ostavku direktora Čistoće Davora Vića, on ju je čak i ponudio, pojasnio je Tomašević, ali to se neće dogoditi jer se čekaju i dalje nalazi o odgovornosti. Onaj tko je odgovoran, snosit će posljedice, dodao je gradonačelnik.

– Ja bih rado da sam naslijedio Grad u kojemu je Jakuševec već zatvoren, ali nisam. Ipak, znam da ćemo to riješiti. Spremni smo uzeti kredit od razvojnih banaka, to je investicija od sigurno 300 milijuna eura – rekao je Tomašević. Direktor Čistoće Vić izrazio je žaljenje svim radnicima koji su pretrpjeli šok i ozlijeđenima nakon urušavanja brda na Jakuševcu.

– Mi nemamo puno opcija, moramo koristiti postojeće odlagalište, ali ovo je znak da napokon moramo krenuti u konkretne poslove i pregovore oko Resnika – zaključio je Vić.

