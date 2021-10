Tomislav Tomašević: Smijenili smo Vukovića i Samodola, teško su surađivali s ostalim članovima Uprave

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević danas u 12.30 sati održat će konferenciju za novinare na kojoj će se očitovati na smjene u upravi Holdinga. Podsjetimo, predsjednik uprave Nikola Vuković i član Ante Samodol su danas službeno smijenjeni, a za novog predsjenika izabran je Ivan Novaković, poduzetnik s iskustvom u Ininim tvrtkama.

Mi smo danas kao Skuptšina Zagrebačkog Holdinga razriješili predsjednika uprave Nikolu Vukovića i člana Antu Samodola. Naime, ne dovdeći u pitanje nnjihovo znanje i iako smo se dogovorili oko strateških ciljeva koji su bitni za stabilizaciju Holdinga, došlo je do sve teže suradnje, zbog različitih koncepcija vezanih za upravljanje. Oni su teško surađivali s novoizabranim članovima Uprave, i to one koje smo mi izabrali na javnom natječaju. Teško su surađivali i s članovima Nadzornog odbora i u konačnici sa nama. Mi prije svega vidimo ZGH da mu treba velik i jak tim koji dobro surađuje, koji je posvećen zajedničkim ciljeima i načinu rada. Nismo se mogli ususglasiti s gospodinom Vukovićem i Samodolom i želimo im puno uspjeha u daljnjem radu.

Bile su različite vizije oko upravljanja Holdingom, rekao je Tomašević.

- Mi kao Skupština imamo pravo razriješiti bilo kojeg člana Uprave ako nemamo povjerenje u njega - dodao je i rekao da to nema veze s pokretanjem postupka oko sukoba interesa s Tomaševićem u dva predmeta.

Svi trebaju funkcionirati kao tim, naglasio je Tomašević, kako bi se Holding izvukao iz svojih problema. Ostaju tri člana uprave, a Ivana Novakovića smo danas imenovali za predsjednika Uprave. Cijeli NO ima naše povjerenje, naglasio je i nije htio ulaziti u dinamiku koja se događala proteklog vikenda.

- Idemo u transformaciju upravljanja koju smo obećali građanima - rekao je Tomašević. Smijenjeni Vuković i Samodol Imaju pravo na otpremninu od tri plaće, dodao je.