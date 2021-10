Održani izbori u jedinom zagrebačkom mjesnom odboru koji se nije mogao konstituirati. Možemo ovog puta nije pobijedio

Za većinu Zagrepčana jučerašnja nedjelja bila je kao i svaka druga - lijepo ranojesensko vrijeme, ručak uz obitelj, možda pokoja popodnevna šetnja. No, u mjesnom odboru Dotrščina, u sklopu Maksimira, imali su ponešto dručiji dnevni raspored. Jedini mjesni odbor u Zagrebu koji se, podsjetimo, niti iz trećeg pokušaja nije uspio konsitutirati jučer je imao ponovljene izbora za svoje Vijeće, a ovog puta umjesto Možemovaca izbore je dobio - HDZ.

- HDZ je premoćno pobijedio, imaju tri vijećnika, Možemo! jednog, a jedan je iz nezavisne liste Daria Klenovšaka - rekla nam je jučer Mladenka Šoda, novoizabrana vijećnica na HDZ-ovoj listi.

Na izborima u svibnju svoje su mjesto u mjesnom odboru, podsjetimo ponovno, izborile dvije vijećnice iz platforme Možemo!, a po jednog su vijećnika dobili HDZ, stranka Bandić Milan 365 i Domovinski pokret. I iz sjednice u sjednicu, što god pokušali učiniti, do izbora predsjednika Vijeća, a time i konstituiranja mjesnog odbora, nije dolazilo jer se nikako nisu mogli dogovoriti o izboru predsjednika, za kojeg je trebalo ruku dignuti njih troje. Izbore je zato trebalo ponoviti, a trošak se plaća iz gradskog proračuna.

– Na svakoj sjednici s možemovcima bila je, kao gost, i treća osoba koja ih je nadgledala ili promatrala. I kad je došlo do treće konstituirajuće sjednice a da se nismo uspjeli dogovoriti, predložila sam, u želji da napokon počnemo s radom, da predsjednica Vijeća bude članica iz Možemo! te da ću je i ja podržati. To ih je, čini se, poprilično zateklo, pa je ta treća osoba izišla van, valjda obaviti telefonski razgovor i konzultirati se sa središnjicom. Kad se ta osoba vratila, samo je odmahnula glavom, nakon čega su možemovci glasali kao suzdržani. Bilo je to smiješno gledati, ništa nisu smjeli bez njega. Jako me je to frustriralo jer se politika ne provodi na lokalnoj razini i glavni bi trebao biti zajednički interes – objasnila je ranije vijećnica Šoda.