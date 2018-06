Urne čuvaju do izgradnje polja

Majka Gordane Šimunović preminula je prije dva mjeseca. Odlučivši je kremirati, gospođi Šimunović ponuđena je i kazeta za polaganje u Gaju urni, no još neizgrađena. Platila je i 1800 kuna predujma kako bi osigurala mjesto odmah u blizini krematorija.

Iz Gradskih groblja rekli su joj da će urnu majke Milene moći položiti za tri tjedna. No to je vrijeme već odavno prošlo, a gospođa Gordana još uvijek čeka mjesto u kojem će urna majke biti trajno položena.

Uredit će i šetnicu

– U međuvremenu su ponudili privremenu grobnicu, pa smo se brat i ja odlučili na to rješenje kako urna ne bi stajala u nekom podrumu ili na stalaži. Organizirali smo i kratak obred pri polaganju jer nema slobodnog mjesta u Gaju urni. Polaganja u svakom slučaju sigurno nema od prosinca 2017. godine – kaže Gordana Šimunović.

No iz Zagrebačkog holdinga tvrde da građani nisu unaprijed mogli kupiti kazete koje još nisu izgrađene zbog neriješenih imovinskopravnih odnosa na poljima 35 i 35a, gdje je gospođa Gordana zakaparila mjesto. Odnosno, prvo Grad Zagreb mora otkupiti privatna zemljišta kako bi papiri bili “čisti”, a tek onda se može krenuti u ishođenje građevinske dozvole, koja prethodi početku radova. Rješavanje “papira” u tijeku je, a u nadležnosti je Gradskog ureda za izgradnju grada.

– Ističemo kako je podružnica Gradska groblja građanima ponudila da mogu kupiti kazetu na groblju Miroševac ili nekom drugom groblju. Ako stranke nisu to prihvatile, izašlo im se ususret i ponudila mogućnost čuvanja urne do izgradnje novih polja – kažu iz Zagrebačkog holdinga. No, dodaje Gordana Šimunović, njoj nije ponuđena kazeta na drugim grobljima.

Dokumentacija za polja 35 i 35a, kaže arhitekt Marijan Hržić, prema čijem se projektu grade kazete, pri kraju je, izabran je i izvođač radova, a prošle su godine sanirali i klizište na kojem leže polja. No zasigurno će prije biti gotov tzv. kolumbarijski zid dug 760 metara uz Remetsku cestu, koji je pri kraju gradnje, a rok za izvođenje radova je 30. kolovoza.

– Kolumbarijski zid imat će 500 niša, odnosno kazeta, a na poljima 35 i 35a bit će 1000 niša. Svaka će imati mjesta za četiri, odnosno pet urni, tako da će se izgradnjom osigurati mjesto za ukupno 7500 urni – kaže Marijan Hržić, dodajući da će kolumbarijski zid na Remetskoj cesti biti i vizualna i akustična barijera koja će dijeliti prometnu cestu i groblje i tako na rubnom području groblja stvoriti potrebnu oazu mira. Kolumbarijski je zid napravljen od armiranog betona, koji se oblaže fasadnom opekom.

Uz zid će se urediti i šetnica koja se spaja s postojećim stazama groblja čime se izbjegavaju dodatne stepenice i omogućuje prilaz osobama s invaliditetom. Niše u zidu uz Remetsku, kažu iz Zagrebačkog holdinga, stavit će u prodaju početkom rujna, pa će građani koji to budu htjeli moći kupiti i na ovoj lokaciji grobno mjesto za urnu i tako riješiti problem čuvanja urne.

Cijena kazete je od 7100 kuna naviše, ovisno o tome je li za četiri ili šest urni.

Porast kremiranja

Mirogoj kao najstarije zagrebačko groblje već godinama vapi za novim grobnim mjestima, pa nije više neobično da ima dana kada tamo ne bude nitko pokopan. Gradska groblja, koja upravljaju Mirogojem, već dugo ne prodaju grobna mjesta, a jedini način na koji se mogu kupiti jest ako ih prodaje privatni vlasnik ili se pokojnici pokapaju u obiteljske, već postojeće grobnice. Cijene grobova na oglasniku penju se i do nekoliko stotina tisuća kuna, ovisno o tome koliko su blizu arkada te da li je nadgrobni spomenik od granita, mramora, betona ili se ukapa u zemlju.

U grobove se tako mogu polagati i urne nakon postupka kremacije. Posljednjih godina Gradska groblja bilježe porast zahtjeva za kremiranje, a razlog je što je ono najjeftinija opcija ako obitelj kupuje grobno mjesto.

Postupak na zagrebačkom krematoriju traje ukupno tri dana – prvi se dan obavlja ceremonija ispraćaja, drugog dana provodi se samo kremiranje, a treći dan se polaže urna.