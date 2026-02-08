Naši Portali
SERIJSKI DŽEPAR

Rumunj operirao po zagrebačkim tramvajima: U gužvi ostajali bez novčanika, a s računa nestajao novac

Zagreb: U promet pušten drugi novi niskopodni tramvaj, građani odlučili da će voziti na liniji 13
Emica Elvedji/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
08.02.2026.
u 13:51

Ukupna materijalna šteta procjenjuje se na oko 1.940 eura. Nakon dovršenog istraživanja policija je protiv osumnjičenog podnijela posebno izvješće Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu te je predan pritvorskom nadzorniku

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 62-godišnjim državljaninom Rumunjske kojeg sumnjiče za ukupno osam kaznenih djela — pet krađa i tri računalne prijevare — počinjenih u javnom gradskom prijevozu na području Zagreba. Prema sumnjama policije, muškarac je tijekom 2024. i 2025. godine u tramvajima na područjima Črnomerca, Medveščaka i Maksimira koristio gužvu među putnicima kako bi neprimjetno krao novčanike iz torbi, ruksaka i džepova. Među žrtvama su bili građani u dobi od 21 do 79 godina.

Nakon krađa, osumnjičeni je u nekoliko slučajeva odmah odlazio do bankomata i podizao novac koristeći ukradene bankovne kartice i PIN-ove koje su oštećeni držali uz kartice. Na taj je način, sumnja policija, s računa dviju žrtava podignuo ukupno gotovo tisuću eura.Jedan od slučajeva dogodio se krajem kolovoza 2024. u tramvaju na području Črnomerca, kada je 79-godišnjaku iz džepa hlača ukrao novčanik s novcem, dokumentima i karticom, a potom s bankomata podignuo 690 eura. Slične krađe zabilježene su i u Medveščaku te Maksimiru, gdje je nakon krađe novčanika podignuto još nekoliko stotina eura.

Ukupna materijalna šteta procjenjuje se na oko 1.940 eura. Nakon dovršenog istraživanja policija je protiv osumnjičenog podnijela posebno izvješće Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu te je predan pritvorskom nadzorniku. Policija pritom upozorava građane da su vozila javnog prijevoza, tržnice, kolodvori i najfrekventniji gradski trgovi mjesta na kojima su džepne krađe najčešće. Građanima savjetuju da torbe i novčanike drže ispred tijela te da PIN-ove nikada ne čuvaju zajedno s bankovnim karticama.
