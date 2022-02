Upisi u prvi razred zagrebačkih osnovnih škola od 31. ožujka, traju do 3. lipnja

Djeca koja su do 1. travnja ove godine napunila šest godina na jesen mogu krenuti u školu, a upisi će se provesti odmah nakon pregleda u ambulantama školske medine, javljaju u Gradu. Pregledi će se provoditi od 31. ožujka do 3. lipnja, s tim da roditelji djece s poteškoćama u razvoju svoje mališane mogu liječniku odvesti od 15. veljače do 15. travnja.

– Roditelj, odnosno skrbnik obvezan je dogovoriti termin pregleda za dijete u ambulanti nadležnog školskog liječnika, a potom i u osnovnoj školi koju će dijete pohađati prema upisnom području – poručuju u Gradskom uredu za obrazovanje.



Iznimno, sljedeće osnovne škole obavljat će pregled i upis djece na drugim lokacijama:

OŠ dr. Ivan Merz, Račkoga 4 u OŠ Matka Laginje, Laginjina 13,

OŠ Petra Zrinskog, Krajiška 9 u OŠ kralja Tomislava, Nova cesta 92,

OŠ Ksavera Šandora Gjalskoga, Mlinarska 35 u Školi za medicinske sestre, Mlinarska cesta 34,

OŠ Bukovac, Trnac 42 u prostorima Mjesnog odbora Bukovac, VIII. Požarinje 2a,

OŠ Vugrovec-Kašina u prostorima Škole u Kašini, Ivana Mažuranića 43,

OŠ Jure Kaštelana u prostorima OŠ Marina Držića, Nalješkovićeva 4.

Za dijete koje nije školski obveznik, a koje će tijekom 2022. godine navršiti šest godina života, roditelj/ skrbnik može u područnom uredu gradske uprave, sukladno djetetovoj prijavi prebivališta/boravišta, podnijeti zahtjev za prijevremeni upis u I. razred najkasnije do 31. ožujka 2022. godine. Za dijete koje je pohađalo predškolsku ustanovu roditelj/skrbnik dužan je, uz zahtjev za prijevremeni upis djeteta, priložiti i mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta.

U slučaju da dijete iz opravdanih razloga ne može pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja do 3. lipnja 2022. godine, roditelj/skrbnik dužan je najkasnije do 30. svibnja 2022. godine o tome obavijestiti stručno povjerenstvo škole kojoj dijete pripada prema upisnom području te s njim dogovoriti drugo vrijeme pregleda. Pri upisu u I. razred osnovne škole roditelj/skrbnik djeteta dužan je predočiti školi:

1. mišljenje stručnog povjerenstva o utvrđenom psihofizičkom stanju djeteta za upis u I. razred i

2. ukoliko je riječ o prijevremenom upisu u I. razred, Rješenje kojim se to odobrava.