Raspad sistema na splitskom fakultetu: 'Studentima zabranjen upis, dekana optužuju za nepotizam'

Kineziološkom fakultetu u Splitu, nakon obavljene reakreditacije, izdana je zabrana upisa novih studenata na sve studijske programe u nadolazećoj akademskoj godini 2022./2023.

Zabranu upisa studenata predložila je i izdala Agencija za znanost i visoko obrazovanje, koja i provodi reakreditacije fakulteta, a Ministarstvo obrazovanja po naputku Agencije to je potpisalo. Inače, reakreditacija je uobičajeni postupak vrednovanja kvalitete kojim se utvrđuje ispunjavaju li fakulteti uvjete za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja. Da se ona provodi, fakulteti znaju unaprijed i za to vrednovanje dužni su se pripremiti i dostaviti svu traženu dokumentaciju koja se zatim provjerava i dolaskom na fakultet.

Prema spomenutoj reakreditaciji zabrana upisa studenata Kineziološkom fakultetu izdana je zbog dva ključna razloga – nedostatak prostornih odnosno institucijskih i nastavničkih kapaciteta. Drugim riječima, po toj ocijeni fakultet nema ni prostora, a ni nastavnika da bi održavao kvalitetnu nastavu.

Foto: Večernji list

Osim ta dva spomenuta nedostatka, minimalnom razinom kvalitete u procesu reakreditacije, dakle minimalnom ocjenom na tome fakultetu ocijenjeni su i studijski programi, znanstvena djelatnost, interna kvaliteta i društvena uloga visokog učilišta, dok je Kineziološki fakultet samo u jednoj kategoriji ocjenjivanja (onaj u kojem se ocjenjuje nastavni proces i podrška studentima) ocijenjen zadovoljavajućom razinom kvalitete.

Zbog svih navedenih nedostataka, fakultet ima rok od tri godine da ukloni nedostatke, s tim da u roku šest mjeseci mora najprije dostaviti plan po kojem će ispravljati sve navedeno.

"Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu vrednovan je temeljem Plana reakreditacije u 2020. godini. Riječ je o redovitoj reakreditaciji koju prolaze sva visoka učilišta u petogodišnjim ciklusima. Visoko učilište dužno je u roku od 6 mjeseci od izdavanja Pisma očekivanja donijeti akcijski plan u cilju otklanjanja nedostataka uočenih u postupku reakreditacije te ga dostaviti AZVO-u. Također, visoko učilište obvezno je izvještavati Agenciju o realizaciji akcijskog plana, a prije isteka roka navedenog u Pismu očekivanja potrebno je dostaviti izvješće o otklanjanju nedostataka", odgovorili su za Večernji list iz Agencije za znanost i visoko obrazovanje koje je kao neovisno tijelo ocjenjivalo fakultet.

A kako je moguće da fakultet koji je do jučer obavljao djelatnost danas nema ni prostora ni profesore? Kako Večernji list neslužbeno doznaje, problem je nastao kada je fakultet trebao unijeti tražene podatke po kojima se ocjenjuje kvaliteta, pa u prostorne kapacitete nisu unijeli prostore kojima se studenti koriste, a koji su u najmu i nisu isključivo vlasništvo fakulteta ni Sveučilišta.

Takva bizarna pogreška nije na ponos onima koji su na fakultetu unosili te podatke kao ni dekanu Damiru Sekuliću koji je dužan provjeriti sve podatke prije akreditacije. Sada mu samo preostaje snositi odgovornost, ali i štetu koja je nedvojbeno napravljena samoj visokoobrazovnoj instituciji.

Foto: Večernji list

"Trenutačno radimo na otklanjanju nedostataka koji su svima poznati i nadamo se da će nadležni to i prepoznati te ukloniti ovu zabranu upisa. Glavni nedostatak koji svi prepoznajemo jesu nedostatni prostorni kapaciteti, neophodno je unaprijediti i izgraditi prostornu infrastrukturu fakulteta. Međutim, to ne možemo sami bez pomoći svih nadležnih institucija", odgovorio je dekan Sekulić za Večernji list.

Na pitanje kako komentira štetu koja će nedvojbeno biti nanesena fakultetu koji je izvodio i međunarodne združene studije sa stranim sveučilištima (Studij košarke i menadžmenta s litavskim sveučilištem, Međunarodni studij stolnog tenisa), dekan kaže kako se nada da štete neće biti.

"Prerano je govoriti o tome, pogotovo zato što sa Sveučilištem u Splitu pokušavamo napraviti sve da trenutačna mjera bude promijenjena. Što se tiče međunarodnih studija o kojima govorite, njih izvodimo s kolegama koji su nositelji iz Litve. Drugim riječima, s tim studijem neće biti nikakvih problema jer nositelj upisuje studente, te ne očekujemo štetu po pitanju utjecaja na reputaciju fakulteta. Što se tiče Međunarodnog studija stolnog tenisa, za njega voditelj nije iskazao interes u smislu ponovnog pokretanja, tako da ni tu neće biti posljedica na reputaciju", kazao je Sekulić.

Vjeruje, doduše, i ako ostane zabrana upisa studenata na snazi prije početka nadolazeće akademske godina da će fakultet biti financijski stabilan. Negira tvrdnje po kojima ga sa samog fakulteta pojedini optužuju da sam otpušta ljude – štoviše, da je riječ o deset ljudi s fakulteta.

Foto: Milan Šabić/Pixsell

"Moja prva odluka kao dekana bila je upravo suprotna – produljenje radnog odnosa za predavače, a nije ih bilo deset nego pet, do krajnjeg mogućeg zakonskog roka. Dakle, to nije istina. Nadalje, interpretacija da je to jedan od uvjeta za rad studija također nije istinita jer je uvjet za rad studija postojanje odgovarajućeg broja stalno zaposlenih nastavnika u znanstveno nastavnim zvanjima. Predavači ne spadaju u tu grupu, već u tzv. nastavna zvanja, a k tome nisu bili ni stalno zaposleni. Da ne zaboravim napomenuti, dva predavača od tih pet iste su godine zaposlena kao poslijedoktorandi na fakultetu, što je bitno bolji radni položaj nego položaj predavača. Jasno mi je da među onima koji to nisu ostvarili ima nezadovoljnih, a naročito su nezadovoljni oni koji su im obećavali brda i doline", odgovara Sekulić.

Ipak, na teret mu na fakultetu stavljaju i činjenicu da mu je supruga imenovana na funkciju "savjetnice dekana". Kolege profesori s fakulteta u neslužbenom razgovoru kazali su nam da je Sekulić zlouporabio preporuku Reakreditacijskog povjerenstva koje je predložilo da se uvede funkcija prodekana za vanjsku suradnju, pa je umjesto te funkcije osvanula funkcija savjetnice dekana koju obavlja njegova supruga Nataša Zenić Sekulić nakon što je dekan lobirao među kolegama na sjednici Fakultetskog vijeća za takav rasplet.

"Mi nismo vidjeli smisla da imamo čak četiri prodekana jer tri već postoje pa smo to premostili izborom savjetnika za vanjsku suradnju. To je prihvatila i Agencija za znanost i visoko obrazovanje. Ova funkcija nije izmišljena, već je predviđena Statutom još prije desetak godina. Nadalje, prof. dr. sc. Nataša Zenić Sekulić odabrana je za Savjetnicu dekana odlukom Fakultetskog vijeća. Dakle izabralo ju je Fakultetsko vijeće, a nisam je imenovao ja", tvrdi dekan Sekulić dodavši da ona za to ne prima nikakvu novčanu naknadu.

Međutim, znakovito je da su upravo dekan Sekulić i njegova supruga prednjače po prihodima kad je riječ o stimulacijama za objavljivanje znanstvenih radova koje nerijetko zajednički potpisuju.

Foto: Milan Šabić/Pixsell

"Sve se radi na temelju Pravilnika o stimulaciji znanstvene djelatnosti. Ovisno o broju i kvaliteti znanstvenih radova koje nastavnici Sveučilišta objave u akademskoj godini, Ministarstvo znanosti i obrazovanja alocira sredstva sveučilištima po logici: što više objavljenih radova – više sredstava Sveučilište dobije od Ministarstva. Sveučilište potom alocira sredstva prema fakultetima, a naš fakultet istom metodom kao i Sveučilište alocira sredstva na nastavnike koji su te radove objavili. Kad se napravi lista nastavnika fakulteta po broju objavljenih radova, primjerice u 2021. godini, prvi sam na toj listi, a za jasniju sliku treba kazati kako sam objavio tri puta više radova od drugoga na listi. Ono što je možda najvažnije jest to da se ta sredstva ne mogu potrošiti ni u koju svrhu osim za nastavak znanstvene djelatnosti", kaže dekan propuštajući kazati da pod znanstvenu djelatnost mogu spadati i putovanja na razne konferencije i svi popratni infrastrukturni i tehnološki sadržaji.

Naš izvor s fakulteta tvrdi da u Hrvatskoj još nije upamćen slučaj po kojem je jednoj visoko obrazovnoj ustanovi u sastavu nekog sveučilišta na ovakav način de facto zabranjen rad.

"To dovodi do bizarne situacije da naši studenti koji sada završavaju preddiplomski studij na jesen neće moći upisati diplomski studij, a neće se moći upisati ni novi studenti. Dekan je svojom kadrovskom politikom i lošim odlukama doveo do toga da je nekad važan fakultet, na kojem su diplomu stekli mnogi uglednici u Hrvatskoj, doslovno kolabirao."