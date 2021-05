UNWTO u svoj priručnik uvrstio Hrvatsku - šumsku stazu Bliznec

Hrvatska je po prvi puta uvrštena u ''Priručnik primjera dobrih praksi o pristupačnom turizmu u ruralnim i prirodnim područjima'' Svjetske turističke organizacije (UNWTO). Naime, UNWTO je u sklopu natječaja Good Practices on Accessible Tourism in Rural and Nature Areas među primjere dobre prakse uvrstio projekt Parka prirode Medvednica - Šumsku stazu Bliznec, prvu obrazovnu stazu u Hrvatskoj koja je u potpunosti, konstrukcijom i sadržajem, prilagođena osobama s posebnim potrebama.

„Više od godinu dana je Hrvatska turistička zajednica predano i intenzivno radila na projektu pristupačnog turizma kroz svakodnevnu suradnju s UNWTO-om i članovima Radne skupine za pristupačni turizam. Iznimno smo ponosni što je po prvi put u povijesti Hrvatska uključena u ovaj važan priručnik koji će nam omogućiti dodatno pozicioniranje kao poželjne turističke destinacije za svakog gosta, naglašavajući pritom lakši pristup osobama s invaliditetom prirodnim i kulturnim resursima, rutama i lokalnoj baštini naše zemlje. Ovom se prilikom zahvaljujem Parku prirode Medvednica na dobroj suradnji te vjerujem kako ćemo u budućnosti surađivati i s ostalim turističkim dionicima na projektima ovakvog značaja“, istaknuo je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić.

Podsjetimo, Hrvatska turistička zajednica je, u koordinaciji sa sustavom turističkih zajednica, u prošloj godini pozvala turističke dionike na prijavu na natječaj UNWTO-a, a između dva pristigla prijedloga koja su udovoljila uvjetima, projekt Šumska staza Bliznec ocijenjen je kao odličan i konkretan projekt te je, nakon godinu dana intenzivne suradnje HTZ-a i UNWTO-a te uz snažan doprinos Parka prirode Medvednica, uvršten u priručnik.

„Šumska staza Bliznec predstavlja kulturno-turističku ponudu koja pozitivno utječe na dobrobit i poboljšanje kvalitete života, a njezina posebnost je i prilagođenost posjetiteljima s invaliditetom. U svojoj dužini od 800 metara mogu se istražiti poučne ploče koje nude informacije o živopisnoj povijesti ovog dijela Medvednice te o njezinom biljnom i životinjskom svijetu. Kroz dodatne sadržaje, naša Javna ustanova Park prirode Medvednica želi doprinijeti promicanju odgovornog, održivog i suvremeno dostupnog turizma', naglasila je ravnateljica Parka prirode Medvednica Marina Popijač.

Dodajmo kako UNWTO svoj rad posvećuje promicanju odgovornog, održivog i univerzalno pristupačnog turizma, a navedeni priručnik podiže svijest o temeljnoj misiji turističkog sektora, a to je učiniti turizam dostupnim svima. Projekti prikupljeni u ovom priručniku primjeri su destinacija koje su srušile prepreke i tako pružile nove i uzbudljive mogućnosti korisnicima te su dokaz da je područja prirode moguće učiniti pristupačnima bez štete prirodnom okruženju.